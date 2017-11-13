Самый молодой орган Украины отметит день рождения большим концертом

В ноябре 2016-го харьковский органный зал, ранее располагавшийся в Успенском соборе, справил новоселье в новом, специально построенном и оборудованном зале на улице Рымарской, 21.

— Да, уже почти год, как горожане имеют возможность слушать новый орган, посещая специально спроектированный и построенный для этих целей органный зал. Первые два подряд концерта-инаугурации органа Alexander Schuke, состоялись 18 ноября 2016 года. Казалось бы, совсем недавно это было, но вот уже совсем скоро – в воскресенье, 19 ноября – самый молодой орган Украины отметит большим концертом свой первый день рождения. Конечно, это большое событие не только для Харькова, но и для всей Украины и в наши дни оно воспринимается почти как чудо. Ведь возведенный в Харькове новый концертный зал с новым органом – пока единственный, созданный за четверть века независимости Украины. Плюсов много. К ним можно отнести как сам зал – большой и современный, – так и прекрасный инструмент, обладающий очень красивыми органными голосами, большими возможностями для органиста при интерпретации самых разных музыкальных произведений.Перенесемся на тридцать лет назад к первому харьковскому органу Rieger-Kloss производства тогдашней Чехословакии. У него было три мануала, 47 органных регистров, и залом ему служил Успенский собор, в котором располагалось 350 мест. Зал был открыт в 1986 году. Тогда была активная волна создания концертных органных залов в помещениях бывших церквей и соборов. Таких сооружений было достаточно много – например, в Киеве, Ровно – католические костелы, в Харькове, Днепропетровске, Белой Церкви – православные соборы, в Черновцах – армянская церковь и т.д. Большая их часть работает по сей день. Харьков – третий город, вернувший здание органного зала церкви. В Сумах ровесник нашего «Ригер-Клосса» перенесли в здание филармонии, в Виннице орган просто варварски выбросили из церкви, затем многострадальный инструмент перенесли и собрали в католическом костеле напротив. Но теперь это не концертный зал, а церковь, где лишь иногда могут проходить органные концерты.А теперь возвратимся к новому харьковскому органу Alexander Schuke производства Германии. В нем четыре мануала, 72 органных регистра. Зал, в котором он размещен, имеет 500 мест. Проект нового органа создавался индивидуально, именно для этого зала. Акустику зала разрабатывали немецкие специалисты. Естественно, занималась этим не фирма «Александр Шуке», а другие подрядчики. Даже беглое знакомство с новым инструментом и новым залом позволяют сделать вывод: другая эпоха, другая эстетика, другой дизайн. Современный концертный зал поначалу непривычен для восприятия публики. Начнем хотя бы со стен и потолка. В них нет ни одной ровной плоскости, очень много углов. Все это – для равномерного распределения, отражения звука. Поэтому, несмотря на объемы зала, все отлично слышно в любой точке зала. Непривычно и расположение органа – над сценой, на втором ярусе. «Ригер-Клосс» находился в компактном корпусе, установленном в алтарной части, а Alexander Schuke широко размахнулся вдоль всей сцены. И хотя публика в новом зале удалена от инструмента значительно больше, все равно звучание органа слышно компактно, в целом. А вот органисту с этим сложнее. Конечно, мы приобрели современный просторный зал с прекрасным инструментом, но любое приобретение всегда связано и с потерями тоже.— Прежде всего это великолепный концертный орган Rieger-Kloss – замечательно сбалансированный, в отличном состоянии, с великой историей. Хочется верить, что ему найдут новый дом, что он сохранится без повреждений и возродится на новом месте, будет звучать – неважно, в каком городе, в какой стране. Я готов приехать к нему куда угодно. И еще одно замечание по поводу утрат. Ничто не может сравниться с соборной, храмовой, купольной акустикой. Это было нечто удивительное, и это будут помнить харьковчане. Акустика же нового концертного зала – другая. Нам грех жаловаться - она очень хороша для звучания органа, в такой акустике инструменту комфортно. Но до сих пор акустику храма ни один, пусть даже самый совершенный концертный зал, не превзошел.— Очень многого. Во-первых, перенести в новый зал большое количество прежних программ, вдохнуть в них новую жизнь. За год я сделал десять сольных органных программ, и ни одно произведение в них не повторяется. Так, шаг за шагом я переношу свой репертуар со старого на новый орган. В то же время открытие нового сезона ознаменовалось органным премьер-концертом, программа которого состоит из сочинений, которые я никогда не играл ранее, ее я создавал уже на этом инструменте. Также будет ряд программ для оркестра с органом, в которых состоится много премьер сочинений, никогда не игравшихся в Харькове. Новый зал с большой сценой дает такую возможность, в старом нельзя было исполнить. Из старого зала я перенес несколько проектов, важных и для меня, и для публики. Это и воскресные концерты органной музыки для детей и родителей, и программа для будущих мам «Эффект Моцарта». В ноябре стартует совершенно новое светомузыкальное 3D-шоу, продолжающее традицию, которую мы создали в старом зале. Начнем возрождать детские музыкальные сказки. Первой будет «Спящая красавица». И зал, и сцена требует значительных переосмыслений. Так, в «Спящую красавицу» мы добавили еще один параллельный визуальный пласт с песочной анимацией. Кстати, совершенно новая органная программа, созданная специально для нового зала, – «Божественная комедия» Данте в песочной анимации с органом. Очень интересный, новый для меня опыт.— Конечно, едут из Латвии, Норвегии, Италии, Германии, Польши. Благодаря новому залу стал возможен творческий контакт с органистами Домского собора в Риге.— Конечно, часть прежней аудитории переместилась в новый органный зал, но не вся. Очевидно, не так легко привыкать к новшествам, менять привычную обстановку, воспринимать совершенно другой репертуар. В то же время в новый зал потянулась публика из числа тех, кто раннее никогда не посещал концерты органной музыки. Некоторые становятся нашими преданными поклонниками. Здесь, вероятно, срабатывает извечная тяга человека ко всему новому. Думаю, именно она обеспечивала аншлаги в первые месяцы после открытия зала. Теперь аншлаги случаются реже. На некоторых концертах просматриваются пустые места. Бороться с этим, привлекать зрителей нужно новыми программами, зрелищностью, спецэффектами и, конечно же, гибкой и грамотной ценовой политикой.— В основном я ощущаю себя комфортно. Но прежде чем я поймал это состояние, пришлось пройти период, если так можно выразиться, притирки. В филармонии пульт органиста размещен на высоте второго яруса и значительно удален от публики. А в Успенском соборе он находился практически на одном уровне с публикой, что давало возможность хорошо ее чувствовать, находиться в единении со слушателями. Для исполнителя это крайне важно. Поэтому поначалу дистанцирование от зрителя меня несколько напрягало. Но постепенно я научился чувствовать публику и с высоты второго яруса. Очевидно, включились какие-то другие рецепторы и возвратили, казалось бы, утраченное «чувство локтя» с залом. Однако в новом зале пульт удален не только от публики, но и от инструментов, а это рояль и клавесин, за которые во время концертов я иногда пересаживаюсь. Теперь возникают длительные паузы, утрачивается изначально заданный темп выступления. С темпом, конечно, ничего не поделаешь, а вот паузы во время моих переходов стала заполнять конферансье. Впрочем, пришлось приспосабливаться не только к этому. Например, во время концертов с оркестром, мне, органисту, необходим постоянный визуальный контакт с дирижером. А с моего нового места это невозможно. Но и здесь нашелся выход - за счет применения видеокамеры и монитора. Перед началом выступления я направляю камеру на дирижера и во время выступления вижу его на экране монитора – так что мой инструмент играет в полном согласии с оркестром. Это что касается трудностей, которые возникали при освоении нового зала. А теперь о плюсах. Это прежде всего большая сцена, на которой можно разместить симфонический оркестр в полном составе. Участие оркестра в программах необыкновенно украшает их, делает разнообразными.— Органный зал, открывшийся год назад, является частью филармонического комплекса, в котором запланированы также концертный зал на 500 мест и зал камерной музыки на 100 мест. Концертный зал разместится в здании бывшего оперного театра, которое сейчас реконструируется. Работы проводятся активно, и если так будет продолжаться, то филармонический комплекс распахнет двери перед публикой в конце 2018 года.