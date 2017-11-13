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Пираты освободили украинского моряка

Пираты освободили украинского моряка
Немецкая судоходная компания Peter Döhle Schiffahrts-KG заявила об освобождении шестерых своих моряков, захваченных в плен пиратами у нигерийского побережья. Один из них является гражданином Украины.
"Моряки чувствуют себя хорошо и уже вернулись ко своим семьям", - заявил представитель Peter Döhle Schiffahrts-KG 12 ноября 2017 года.

При этом он не стал уточнять условия, на которых пираты отпустили моряков, и точной даты возвращения, передает DW.

По данным Международного морского бюро, всего за девять месяцев 2017 года в международных водах были зафиксированы 121 случай пиратства и вооруженных ограблений. В Бюро также добавили, что Гвинейский залив, где совершено нападение на немецкий корабль, из-за действий пиратов считается особенно опасной.

Напомним, 21 октября пираты напали на контейнеровоз Demeter в Гвинейском заливе к югу от нигерийского города Порт-Харкорт. Восемь пиратов на быстроходной моторной лодке напали на корабль, когда тот заходил в нигерийский порт. Они похитили шестерых членов экипажа, включая капитана судна.

Тогда в МИД сообщили, что среди похищенных членов экипажа был один гражданин Украины.

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