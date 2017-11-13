Экономика

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Президент группы Всемирного банка начал визит в Украину: программа

Президент группы Всемирного банка начал визит в Украину: программа
Президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким прибыл в Киев с двухдневным визитом для обсуждения повестки дня реформ в Украине и начал понедельник со встречи с представителями Министерства финансов и агробизнеса.
"Прямо сейчас начинаем с завтрака с представителями агробизнеса, чтобы обсудить пути увеличения производительности в агросекторе и роль нашей страны в глобальной продуктовой безопасности", – написал министр финансов Александр Данилюк на своей странице Facebook.

По его словам, далее в программе президента Всемирного банка много важных встреч, в частности, с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также со Спикером Верховной Рады Андрей Парубием и руководителями парламентских фракций.

Как сообщалось, Всемирный банк в анонсе визита назвал одной из его целей подтверждение поддержки ВБ с целью ускорения экономического роста. Банк указывал, что планируются также встречи с представителями гражданского общества, лидерами частного сектора, а также с депутатами парламента для обсуждения путей ускорения реформ в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, пенсионного обеспечения, энергетики, банковского сектора и борьбы с коррупцией в Украине.

Вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом Джим Йонг Ким примет участие в специальном мероприятии "Украина: инновации и возможности".

ВБ недавно одобрил концепцию партнерства с Украиной на 2017-2021 годы, которая должна обеспечить поддержку усилий страны по достижению устойчивого экономического восстановления.

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