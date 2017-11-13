Президент группы Всемирного банка начал визит в Украину: программа 13 ноября 2017 г. источник 0 0

Президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким прибыл в Киев с двухдневным визитом для обсуждения повестки дня реформ в Украине и начал понедельник со встречи с представителями Министерства финансов и агробизнеса.

"Прямо сейчас начинаем с завтрака с представителями агробизнеса, чтобы обсудить пути увеличения производительности в агросекторе и роль нашей страны в глобальной продуктовой безопасности", – написал министр финансов Александр Данилюк на своей странице Facebook.



По его словам, далее в программе президента Всемирного банка много важных встреч, в частности, с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также со Спикером Верховной Рады Андрей Парубием и руководителями парламентских фракций.



Как сообщалось, Всемирный банк в анонсе визита назвал одной из его целей подтверждение поддержки ВБ с целью ускорения экономического роста. Банк указывал, что планируются также встречи с представителями гражданского общества, лидерами частного сектора, а также с депутатами парламента для обсуждения путей ускорения реформ в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, пенсионного обеспечения, энергетики, банковского сектора и борьбы с коррупцией в Украине.



Вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом Джим Йонг Ким примет участие в специальном мероприятии "Украина: инновации и возможности".



ВБ недавно одобрил концепцию партнерства с Украиной на 2017-2021 годы, которая должна обеспечить поддержку усилий страны по достижению устойчивого экономического восстановления.