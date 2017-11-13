В Крыму заявили о задержании украинца 13 ноября 2017 г. источник 0 0

На границе с оккупированным Крымом российские пограничники задержали еще одного украинца, у которого якобы нашли травматический пистолет и боеприпасы к нему.

"В многостороннем автомобильном пункте пропуска Армянск при проведении осмотра транспортного средства марки Nissan, принадлежащего гражданину Украины 1958 года рождения, следующего из Киева в город Саки, сотрудники пограничного контроля выявили запрещенный к провозу груз", – сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.



Оккупанты сообщают, что в одном из технологических ящиков салона автомобиля контролер обнаружил травматический пистолет с магазином, снаряженным семью патронами калибром 9 мм.



В ходе предварительного опроса мужчина заявил об отсутствии у него запрещенных к ввозу предметов.



Проверка показала, что у него отсутствуют документы на пистолет и на его ношение.



"Изъятые предметы направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности", – говорится в сообщении.