Крым

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В Крыму заявили о задержании украинца

В Крыму заявили о задержании украинца
На границе с оккупированным Крымом российские пограничники задержали еще одного украинца, у которого якобы нашли травматический пистолет и боеприпасы к нему.
"В многостороннем автомобильном пункте пропуска Армянск при проведении осмотра транспортного средства марки Nissan, принадлежащего гражданину Украины 1958 года рождения, следующего из Киева в город Саки, сотрудники пограничного контроля выявили запрещенный к провозу груз", – сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Оккупанты сообщают, что в одном из технологических ящиков салона автомобиля контролер обнаружил травматический пистолет с магазином, снаряженным семью патронами калибром 9 мм.

В ходе предварительного опроса мужчина заявил об отсутствии у него запрещенных к ввозу предметов.

Проверка показала, что у него отсутствуют документы на пистолет и на его ношение.

"Изъятые предметы направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности", – говорится в сообщении.

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