Spice Girls воссоединятся в полном составе

Британская поп-группа Spice Girls воссоединится в полном составе в 2018 году.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник.



«Все пять певиц летом вели секретные переговоры, и наконец они договорились воссоединиться в 2018-м. Они будут работать над серией проектов, среди которых альбом и специальный выпуск телешоу», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что главным препятствием для воссоединения коллектива была Виктория Бекхэм, которая ранее срывала гастроли Spice Girls, запрещая остальным участницам исполнять старые песни. «Уговорить Викторию было главной задачей для всех», — подчеркнул источник.

Spice Grils просуществовала до 2008 года и стала одной из самых популярных девичьих поп-групп в мире. В состав коллектива входили Мэл Би (Мелани Браун), Виктория Бекхэм, Джерри Холлиуэлл, Мелани Си и Эмма Бантон. Последнее выступление Spice Girls в полном составе состоялось на Олимпиаде-2012 в Лондоне — команда объединилась ради одного шоу.