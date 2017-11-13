Отдел по расследованию домогательств создадут в Голливуде
13 ноября 2017 г.
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13 ноября 2017 г.
В подразделение войдут прокуроры с богатым опытом работы с делами о преступлениях на сексуальной почве. Они будут обеспечивать «единый подход к рассмотрению жалоб и выдвижению обвинений».
Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. В домогательствах обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала, Луи Си Кея и Дастина Хоффмана.
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