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Отдел по расследованию домогательств создадут в Голливуде

Отдел по расследованию домогательств создадут в Голливуде
Прокуратура Лос-Анджелеса анонсировала создание специального подразделения, которое будет расследовать случаи сексуальных домогательств в Голливуде.
Решение было принято из-за обилия соответствующих обвинений и жалоб, поступивших в правоохранительные органы за последнюю неделю.

В подразделение войдут прокуроры с богатым опытом работы с делами о преступлениях на сексуальной почве. Они будут обеспечивать «единый подход к рассмотрению жалоб и выдвижению обвинений».

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. В домогательствах обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала, Луи Си Кея и Дастина Хоффмана.

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