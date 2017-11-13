Дизайнеры расскажут, как геометрию применить в моде

В учебном центре «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина почти до конца ноября будет работать выставка «Геометрия вокруг нас». А каждую субботу посетителей ожидает интересный мастер-класс или познавательная лекция.

Кстати

Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки.

Например, в прошлую субботу состоялся первый мастер-класс – «Искусство бумагопластики, искусство оригами», который подготовили педагоги с факультета графического дизайна Харьковской государственной академии дизайна и искусств совместно со студентами факультета математики и информатики ХНУ имени В.Н. Каразина.– Когда сотрудники проводят экскурсию по выставке «Геометрия вокруг нас», многие школьники удивляются и не могут поверить, что из бумаги, например, можно соорудить удивительные подставки для ручек или изготовить декоративные фонарики. «Как? Это невозможно!» - не верят они. Именно поэтому мы решили провести такой мастер-класс, рассказывает директор «ЛандауЦентра» Виктория Круглова. – Пусть дети научатся при помощи элементарных навыков и геометрических знаний создавать комфорт и красоту вокруг себя!А в эту субботу, 11 ноября, в честь празднования Всемирного дня науки во имя мира и развития, учрежденного ЮНЕСКО в 2001 году, в «ЛандауЦентре» проходит выставка архивных документов, которую подготовили сотрудники Центрального государственного научно-технического архива Украины.– Это, конечно, больше мероприятие для взрослых, – считает директор «ЛЦ». – Однако в рамках выставки также будет проводиться мастер-класс для детей «Геометрия в чертежах: механизмы будущего», где ребята смогут создать, скажем, чертеж, а может, даже макет машины по производству самых вкусных конфет или самых смешных историй.Воспитанники Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества в этот день покажут собственные поделки машин, самолетов, вертолетов, подводных лодок и других объектов. ребята из образцового художественного коллектива «Студия «Колибри» ЦДЮТ № 1 Харьковского городского совета вместе со своими руководителями предложат вниманию посетителей «ЛЦ» лучшие геометризованные рисунки в секциях «Пришельцы» и «Лабиринты».18 ноября в «ЛандауЦентре» совместно с кафедрой дизайна тканей и одежды ХГАДИ будет проводиться совсем необычное мероприятие – выставка «Геометрия в моде».– Известные харьковские модельеры покажут собственные чертежи одежды, расскажут посетителям, как создается тот или иной аксессуар, как добиться гармонии во внешнем виде. Ведь, как мы знаем, встречают по одежке, хоть и провожают по уму, – рассказывает Виктория Круглова. – Это, конечно, далеко не все мероприятия, которые планируется провести в рамках выставки «Геометрия вокруг нас». Следите за информацией на страницах «Вечернего Харькова» и не пропустите самое интересное!