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«Карточный домик» попробуют продолжить без Спейси

«Карточный домик» попробуют продолжить без Спейси
Сценаристы сериала «Карточный домик» пытаются переработать концепцию шестого сезона, чтобы избавиться от главного героя Фрэнка Андервуда в исполнении Кевина Спейси.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к создателям проекта.

По словам собеседника телеканала, компания Netflix не планирует закрывать успешный сериал. Сценаристы собираются продолжить «Карточный домик» без персонажа Спейси и раздумывают над тем, как это осуществить.

В конце октября вокруг Спейси разразился секс-скандал. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

На фоне скандала Netflix объявила о закрытии «Карточного домика» после выхода шестого сезона. Работа над последней частью политической драмы была заморожена.

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