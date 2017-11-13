«Карточный домик» попробуют продолжить без Спейси
13 ноября 2017 г.
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13 ноября 2017 г.
По словам собеседника телеканала, компания Netflix не планирует закрывать успешный сериал. Сценаристы собираются продолжить «Карточный домик» без персонажа Спейси и раздумывают над тем, как это осуществить.
В конце октября вокруг Спейси разразился секс-скандал. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.
На фоне скандала Netflix объявила о закрытии «Карточного домика» после выхода шестого сезона. Работа над последней частью политической драмы была заморожена.
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