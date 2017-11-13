Если очень хочется сладкого 13 ноября 2017 г. автор: Марина Ефанова 0 0

Я неугомонная сладкоежка: могу за один присест уничтожить килограмм зефира или конфет. Чтобы не заработать диабет, решила категорически отказаться от сладкого, но конфет очень хочется. Может, не стоит рубить сплеча?

Алена