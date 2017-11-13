Если очень хочется сладкого

Я неугомонная сладкоежка: могу за один присест уничтожить килограмм зефира или конфет. Чтобы не заработать диабет, решила категорически отказаться от сладкого, но конфет очень хочется. Может, не стоит рубить сплеча? Алена
Углеводам в питании принадлежит очень важная роль, гласит Энциклопедия питания Харьковского государственного университета питания и торговли. Во-первых, эти вещества — основной источник энергии, которая необходима для жизнедеятельности всех клеток тканей и органов человеческого организма, особенно мозга, сердца, мышц, кишечной флоры. Кроме того, углеводы выполняют регуляторную функцию. Например, клетчатка регулирует функцию кишечника, а ощущение сладкого, которое воспринимают рецепторы языка, тонизирует центральную нервную систему. Необходимы углеводы и для сжигания жиров. Для полного сгорания жиров до СО2 и Н2О нужно присутствие в пище определенного количества углеводов. Чтобы поддерживать липиды на нормальном уровне, нужно, чтобы в пище на одну часть массы жиров приходилось четыре части углеводов.
Сладкое дарит радость
При этом, по данным специалистов ХГУПТ, избыток углеводов очень нежелателен. В частности, углеводы тесно связаны с водным обменом. Повышенное содержание усвояемых углеводов в питании тормозит выделение воды из тканей. Такое состояние наблюдается у маленьких детей, которые употребляют много сладостей, мучных и крупяных блюд. У детей старшего возраста от избытка употребления углеводов бледнеет кожа, они отстают в развитии. Повышенное употребление сахара может спровоцировать развитие кариеса, способствовать нарушению нормального соотношения между возбудительными и тормозными процессами в нервной системе, особенно у детей: они становятся неуравновешенными. Излишек сахара поддерживает воспалительные процессы, приводит к повышению уровня холестерина или резкому подъему уровня глюкозы в крови. А еще любители рафинированного сахара рискуют заполучить нарушение обмена веществ, результатом которого могут стать сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, сладкоежки рискуют спровоцировать аллергию и проблемы с кишечником. Избыточное употребление сахара может усилить в кишечнике бродильные процессы, которые сопровождаются накоплением газов, кислот и других продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.
Сладким можно угомонить аппетит
Но совсем отказываться от сладких углеводов не стоит. Их недостаток в питании приводит к уменьшению энергии в организме, понижению тонуса центральной нервной системы, ослаблению внимания и усилению восприимчивости к холоду. Если человек съедает меньше 50 г углеводов в сутки, в организме могут нарушиться метаболические процессы, увеличиться затраты мышечных белков на образование углеводов, снизиться способность печени обезвреживать токсины. Не стоит забывать и о пищевой роли сладких углеводов: они являются источником удовольствия. А еще углеводы дают ощущение сытости.
– Снижение уровня глюкозы в крови происходит, например, если человек ограничивается лишь белковой пищей и не получает углеводов, – расход энергии происходит за счет окисления глюкозы, и уровень ее снижается. Снижение глюкозы в крови может послужить стимулированию аппетита, – говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры химии микробиологии и гигиены питания Харьковского государственного университета питания и торговли Нина Дуденко.
Как не морить себя голодом и держать фигуру в норме? Нина Дуденко рекомендует питаться часто и небольшими порциями. А чтобы не ощущать голода после обеда, стоит побаловать себя сладостями – они обеспечивают торможение пищевого центра. При этом нужно лакомиться не конфетами, а сладкими фруктами или медом. Если очень хочется сладкого, Нина Васильевна советует съесть не пирожное, а переработанные с сахаром ягоды и фрукты: варенье, повидло, конфитюр. Эти сладости калорийны, но они содержат то, чего не найдешь в конфетах — витамины и минеральные вещества.