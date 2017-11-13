Харьковский «Металлист 1925» впервые проиграл дома 13 ноября 2017 г. Олег Столбецов 0 0

Харьковский «Металлист 1925» потерпел первое в своей истории домашнее поражение, уступив в матче 21-го тура первенства Украины во второй лиге одному из аутсайдеров группы Б команде МФК «Николаев-2».

За последней в нынешнем календарном году и финальной во втором круге домашней игрой «Металлиста 1925» наблюдали с трибун 5722 болельщика. Естественно, они ждали от своих любимцев только победы, тем более что в первом круге в Николаеве харьковчане буквально растерзали этого соперника – 6:2. Но время шло, а подопечные Александра Иванова никак не могли поразить ворота Вадима Дмитроченко. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во второй половине, на 75-й минуте, гости сумели использовать один из немногочисленных моментов у ворот Даниила Каневцева. После подачи с фланга Дмитрий Бардадим точно пробил головой и принес победу гостям – 0:1.



– Тяжело комментировать такую игру, готов ответить на все ваши вопросы. К ним давайте и перейдем, – попросил журналистов в начале послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлиста 1925» Александр Иванов (на снимке).



И Александра Иванова спросили, была ли, по его мнению недооценка соперника.



– Нет, я такого сказать не могу. Сегодня я хотел посмотреть в деле тех ребят, которые не играли определенное время. Хотел понимать, кто в преддверии зимнего межсезонья останется в команде, а кто нет. Хотел в последних матчах дать возможность поиграть всем имеющимся футболистам. Давайте посчитаем, сколько моментов мы сегодня не реализовали. Бывают такие дни, когда мяч в ворота попросту не залетает. Этому виной не только исполнительское мастерство, но и в какой-то степени невезение. Не хотел бы обидеть тренера наших гостей, но так, как играла его команда, моя играть не будет никогда. Это дубль «Николаева», молодые ребята, которые здесь должны чему-то учиться. А чему они научатся? Забить один мяч и лежать на поле... Хотя здесь многие команды так играют. Мы в концовке где-то рисковали, выпустили второго нападающего, но пробить оборонительные редуты соперника так и не удалось, – сказал Александр Иванов.



Поражение «Металлиста 1925» позволило потеснить его с лидирующей позиции ближайшему преследователю – днепровскому СК «Днепр-1», который в 21-м туре разгромил на своем поле команду «Ингулец-2» из села Петрово Кировоградской области – 3:0. И у харьковчан, и у днепровцев теперь по 50 очков, но «Днепр-1» опережает «Метлалист 1925» по лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Кстати, именно с «Ингульцом-2», занимающим с 11 очками предпоследнее 11-е место, и сыграет в гостях 17 ноября «Металлист 1925» в рамках 22-го тура, завершающего программу осенней части первенства.