Курильщики рискуют угробить все органы 13 ноября 2017 г. Елена Ковальская 0 0

Хочу бросить курить в Международный день отказа от курения. Есть ли доводы, которые смогут убедить меня в том, что я на верном пути?

Альбина

— В табачном дыме присутствуют более 4000 химических веществ, из которых 250 являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными, а более 50 — канцерогенными, — говорит главврач Харьковского городского центра здоровья Владимир Нартов. — В организме человека нет ни одного органа или системы, на которые не оказывает разрушительного влияния табачный дым и его компоненты. Опасны все без исключения компоненты табачного дыма, и особенно канцерогенные, провоцирующие раковые заболевания. При вдыхании они попадают в бронхи и легкие, а с заглатыванием слюны в процессе курения – в органы пищеварения. Вредные соединения накапливаются в организме, вызывают мутацию клеток. Повреждая структуру ДНК, они подавляют противоопухолевый иммунитет, и это приводит к возникновению онкологических заболеваний.



Курение без промаха бьет по системе дыхания. По данным ВОЗ, курение является причиной 90% смертей от рака легких, 75% - от хронического бронхита, который, к слову, возникает у 88% курильщиков. Дело в том, что табачный деготь является как минимум раздражителем для дыхательных путей и легких. В легких человека с никотиновой зависимостью оседают и накапливаются смолы, которые вызывают повреждение альвеолярных мешочков, блокируя механизм самоочищения легких – это приводит к развитию бронхита, эмфиземы легких, пневмонии. Не исключено возникновение у курильщиков раковых опухолей нижней губы, полости рта, гортани, бронхов.



Курение бьет и по сосудам.



– По данным ВОЗ, во всем мире курение также является причиной 25% смертей от ишемической болезни сердца, — говорит Владимир Нартов. — Сердце курильщика страдает в результате спазма сосудов, так как из-за негативного воздействия смол нарушается их структура, образуются атеросклеротические бляшки, что приводит к высокому риску тромбообразования и закупорки сосудов. Кроме этого, у курильщика возникает хроническая гипоксемия — пониженное содержание кислорода в крови: поступающий с табачным дымом угарный газ значительно уменьшает объем кислорода, питающего все жизненно важные органы, в том числе и сердце. Эти нарушения приводят к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы — ишемической болезни сердца, инфаркту, инсульту, атеросклерозу, которые у курильщиков встречаются значительно чаще, чем у некурящих.



Кроме того, курение приводит к патологическим изменениям в ЖКТ — гастриту, язве желудка, раку желудка, негативно влияет на состояние печени. По данным Владимира Нартова, смертность от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки у курящих людей в 3,5 раза выше, чем у некурящих.