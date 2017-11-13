Харьковский «Гелиос» не устоял перед лидером 13 ноября 2017 г. Борислав Грешилов 0 0

В матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге харьковский «Гелиос» играл в поселке Счастливое Киевской области с лидером турнира столичным «Арсеналом» и уступил ему.

Начало матча складывалось для «солнечных» благоприятно. На 17-й минуте Сергей Кравченко справа ушел от соперника, после чего выкатил мяч к дальней штанге на Артема Козлова. Последний принял мяч и вторым касанием нанес мощный точный удар в ближний угол – 0:1. Но радость харьковчан была недолгой. Уже на 21-й минуте хозяева поля провели атаку. На высокую поперечную передачу Андрея Домбровского откликнулся Александр Батальский, который, перепрыгнув харьковского защитника Владимира Шопина, пробил головой. Мяч по дуге поверх вратаря Дениса Сидоренко влетел под перекладину – 1:1.



В середине второго тайма, на 67-й минуте, защитники харьковчан, стремясь начать быструю контратаку, потеряли мяч. Это позволило «канонирам» провести контрвыпад по левому флангу. Мяч был доставлен в центр на линию штрафной площади Адеринсоле Эсеоле, который пробил точно в правый угол – 2:1. На 82-й не разобрались друг с другом защитник «Гелиоса» Вадим Счастливцев и вратарь Денис Сидоренко, и мяч от головы первого залетел за линию харьковских ворот – 3:1.



Поражение опустило «солнечных» с третьей строчки турнирной таблицы на пятую. У харьковчан по-прежнему 40 очков.



18 ноября на поле «Гелиос-арены» подопечные Сергея Сизихина примут в поединке 22-го тура аутсайдера – «Черкасский Днепр». Это будет заключительная игра осенней части первенства.