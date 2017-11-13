Украина

  • 63
    •  / 

В Украине может появиться еще один выходной день

В Украине может появиться еще один выходной день
Председатель Верховной Рады Украины Парубий не исключает, что в четверг, 16 ноября, парламент рассмотрит законопроект об определении 25 декабря выходным днем.
Об этом Парубий сказал на заседании Согласительного совета в ответ на предложение председателя Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого по рассмотрению уже на этой неделе изменений в Кодекс законов о труде, предусматривающие Рождество 25 декабря установить выходным днем, так же, как и 7 января.

По словам Княжицкого, в Украине проживают много римо-католиков, протестантов, которые просят сделать этот день выходным.

Парубий предложил лидерам фракций обсудить этот вопрос с депутатами, и если будет поддержка, то в четверг можно вынести это на рассмотрение парламента и проголосовать.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей13 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2651.67 грн
10 RUB 4.4731 грн
100 EUR 3090.26 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи