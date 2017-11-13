В Украине может появиться еще один выходной день 13 ноября 2017 г. источник 0 0

Председатель Верховной Рады Украины Парубий не исключает, что в четверг, 16 ноября, парламент рассмотрит законопроект об определении 25 декабря выходным днем.

Об этом Парубий сказал на заседании Согласительного совета в ответ на предложение председателя Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого по рассмотрению уже на этой неделе изменений в Кодекс законов о труде, предусматривающие Рождество 25 декабря установить выходным днем, так же, как и 7 января.



По словам Княжицкого, в Украине проживают много римо-католиков, протестантов, которые просят сделать этот день выходным.



Парубий предложил лидерам фракций обсудить этот вопрос с депутатами, и если будет поддержка, то в четверг можно вынести это на рассмотрение парламента и проголосовать.