Экономика

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Прогноз МВФ: рост цен в Украине ускорится

Прогноз МВФ: рост цен в Украине ускорится
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2% и ухудшил прогноз среднегодовой инфляции на 1,3 процентных пункта - до 12,8%.
Как говорится в опубликованном Фондом региональном экономическом прогнозе для Европы, при этом прогноз роста ВВП Украины в 2018 году также остался неизменным и составил 3,2%, в 2019 году - 3,5%.

В то же время прогноз инфляции на 2018 год был ухудшен на 0,4 процентных пункта - до 10%, на 2019 год - был ухудшен на 0,5 процентных пункта, до 7%.

Кроме того, в МВФ прогнозируют рост внутреннего спроса в 2017 году на 4,1%, в 2018 году - на 4%, в 2019 году - на 4,2%; долю инвестиций в ВВП в 2017 году - на уровне 21%, в 2018 году - на уровне 23,2%, в 2019 году - 25,1%; безработицу в 2017 году - 9,5%, в 2018 году - 9,3%, в 2019 году - 8,8%; государственный долг к ВВП в 2017 году - 86,2%, в 2018 году - 83,5%, в 2019 году - 77,9%.

Напомним, ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

Инфляция в Украине в октябре составила 1,2% к предыдущему месяцу и 14,6% - в годовом выражении.

Кабинет министров Украины в конце мая ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%, а прогноз инфляции – до 12,9% с 8,1%, заложенных в бюджете-2017.

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Национальный банк Украины также прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%.

Проект госбюджета Украины на 2018 год разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции в 11%.

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