Животных закормили антибиотиками 13 ноября 2017 г. Елена Ковальская 0 0

Антибиотики становятся бессильными перед опасными инфекциями.

Одна из причин – закармливание сельскохозяйственных животных антибиотиками.



ВОЗ выступила с рекомендацией фермерам и представителям пищевой промышленности прекратить регулярное использование антибиотиков для стимулирования роста и профилактики болезней среди здоровых животных. Цель этих рекомендаций – сохранить эффективность антибиотиков, важных для лечения человека. Для этого нужно сократить использование антибиотиков среди животных, если это не вызвано необходимостью. По данным ВОЗ, в некоторых странах примерно 80% важных для медицины антибиотиков приходится на животноводческий сектор, где они используются в основном для стимулирования роста здоровых животных. Из-за необоснованного использования антибиотиков возрастает угроза развития устойчивости к этим препаратам и у животных, и у людей. У некоторых типов бактерий, которые вызывают тяжелые инфекции у людей, уже развилась устойчивость ко многим или ко всем имеющимся лекарственным средствам, при этом на стадии разработки находятся лишь немногие перспективные препараты.



ВОЗ рекомендует сократить применение в продовольственном животноводстве всех классов важных в медицине антибиотиков, полностью прекратить их применение для стимулирования роста и профилактики болезней при отсутствии диагноза. Здоровые животные должны получать антибиотики в профилактических целях только в том случае, если будет выявлена болезнь у других животных стада, стаи или популяции. ВОЗ рекомендует выбирать для животных наименее важные и не критически важные для здоровья людей антибиотики. Как альтернативу животноводам предлагают улучшить условия содержания и разведения животных, заботиться об их гигиене и использовать вакцины.