Спорт

  • 108
    •  / 

Волейбол: харьковские клубы порадовали болельщиков

Волейбол: харьковские клубы порадовали болельщиков
Состоялись матчи третьего тура чемпионата Украины в мужской Суперлиге по волейболу, и оба харьковских клуба порадовали болельщиков двойной победой над соперниками.
Действующий чемпион страны «Локомотив» играл в гостях против команды волейбольного клуба «МХП-Винница». Первая игра проходила в равной борьбе. Стартовый сет остался за хозяевами – 25:22, второй выиграли железнодорожники – 19:25. Третью партию взяли винницкие волейболисты – 25:21, а в четвертой завязалась затяжная борьба на «больше-меньше», в которой удача улыбнулась харьковчанам – 25:27. В пятой, решающей партии чемпион Украины все же «дожал» соперника – 10:15 и победил в матче – 2:3. На следующий день «Локомотив» уверенно выиграл два первых сета – 21:25, 16:25. Самым упорным во встрече получился третий сет, который завершился на «больше-меньше» в пользу хозяев площадки – 28:26. Но в четвертой партии харьковчане не позволили интриге развиться и уверенно довели дело до победы – 18:25 и 1:3.

Другая харьковская команда – «Юракадемия» - впервые в нынешнем чемпионате предстала перед своими болельщиками. Подопечные Владимира Романцова принимали в вузовском спорткомплексе на ул. Пушкинской команду бывшего наставника Николая Благодарного – черниговский «Буревестник-ШВСМ». Оба матча, за исключением второго сета первой встречи, прошли под диктовку юристов, которые дважды победили – 3:1 (25:19, 20:25, 25:16, 25:22), 3:0 (25:19, 25:20, 25:14).

В других поединках третьего тура лидер – хмельницкий «Новатор» - дважды на своей площадке переиграл аутсайдера – днепровский «Днепр» - 3:0 (25:18, 25:17, 25:21), 3:1 (25:22, 25:27, 25:22, 25:18), а серебряный призер минувшего чемпионата – львовский «Барком-Кажаны» - два раза в своем спорткомплексе «Галичина» взял верх над дебютантом элиты – «Сердцем Подолья» из Винницы – 3:0 (25:21, 25:15, 25:22), 3:0 (26:24, 25:22, 25:12).

Турнирное положение после шести проведенных каждой командой матчей обрело такой вид: «Новатор» – 18 очков, «Локомотив» – 15, «Барком-Кажаны» - 14, ВК «МХП-Винница» – 13, «Юракадемия» и «Сердце Подолья» – по 6, «Буревестник-ШВСМ» и «Днепр» – по 0.

В следующем, 4-м туре 16 и 17 ноября встречаются «Барком-Кажаны» – ВК «МХП-Винница», а 17 и 18 ноября пройдут поединки «Днепр» – «Юракадемия», «Локомотив» – «Новатор», «Сердце Подолья» – «Буревестник-ШВСМ».

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей13 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4757 грн
100 USD 2648.8 грн
100 EUR 3087.44 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи