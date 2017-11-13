Волейбол: харьковские клубы порадовали болельщиков 13 ноября 2017 г. Олег Яновский 0 0

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Украины в мужской Суперлиге по волейболу, и оба харьковских клуба порадовали болельщиков двойной победой над соперниками.

Действующий чемпион страны «Локомотив» играл в гостях против команды волейбольного клуба «МХП-Винница». Первая игра проходила в равной борьбе. Стартовый сет остался за хозяевами – 25:22, второй выиграли железнодорожники – 19:25. Третью партию взяли винницкие волейболисты – 25:21, а в четвертой завязалась затяжная борьба на «больше-меньше», в которой удача улыбнулась харьковчанам – 25:27. В пятой, решающей партии чемпион Украины все же «дожал» соперника – 10:15 и победил в матче – 2:3. На следующий день «Локомотив» уверенно выиграл два первых сета – 21:25, 16:25. Самым упорным во встрече получился третий сет, который завершился на «больше-меньше» в пользу хозяев площадки – 28:26. Но в четвертой партии харьковчане не позволили интриге развиться и уверенно довели дело до победы – 18:25 и 1:3.



Другая харьковская команда – «Юракадемия» - впервые в нынешнем чемпионате предстала перед своими болельщиками. Подопечные Владимира Романцова принимали в вузовском спорткомплексе на ул. Пушкинской команду бывшего наставника Николая Благодарного – черниговский «Буревестник-ШВСМ». Оба матча, за исключением второго сета первой встречи, прошли под диктовку юристов, которые дважды победили – 3:1 (25:19, 20:25, 25:16, 25:22), 3:0 (25:19, 25:20, 25:14).



В других поединках третьего тура лидер – хмельницкий «Новатор» - дважды на своей площадке переиграл аутсайдера – днепровский «Днепр» - 3:0 (25:18, 25:17, 25:21), 3:1 (25:22, 25:27, 25:22, 25:18), а серебряный призер минувшего чемпионата – львовский «Барком-Кажаны» - два раза в своем спорткомплексе «Галичина» взял верх над дебютантом элиты – «Сердцем Подолья» из Винницы – 3:0 (25:21, 25:15, 25:22), 3:0 (26:24, 25:22, 25:12).



Турнирное положение после шести проведенных каждой командой матчей обрело такой вид: «Новатор» – 18 очков, «Локомотив» – 15, «Барком-Кажаны» - 14, ВК «МХП-Винница» – 13, «Юракадемия» и «Сердце Подолья» – по 6, «Буревестник-ШВСМ» и «Днепр» – по 0.



В следующем, 4-м туре 16 и 17 ноября встречаются «Барком-Кажаны» – ВК «МХП-Винница», а 17 и 18 ноября пройдут поединки «Днепр» – «Юракадемия», «Локомотив» – «Новатор», «Сердце Подолья» – «Буревестник-ШВСМ».