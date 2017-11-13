Экономика

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Импорт поддержанных авто вырос в шесть раз

Импорт поддержанных авто вырос в шесть раз
Объем таможенного оформления подержанных авто в январе-октябре 2017 года вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 56 тысяч единиц.
"За 10 месяцев этого года на таможенную территорию Украины было импортировано 123 тыс. автомобилей и уплачено в бюджет 17,4 млрд гривен таможенных платежей. Из них 56 тыс. - бывших в употреблении транспортных средств, по импорту которых оплачено 4,3 млрд гривен таможенных платежей", - сообщили в пресс-службе ГФС.

Таможенники отмечают, что если раньше в среднем за месяц ввозилось около тысячи подержанных автомобилей, то в текущем году - почти 6 тыс. авто ежемесячно, а в октябре ввезено более 7 тыс. таких автомобилей.

"Такому росту способствовало внесение изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств, которыми снижены ставки акцизного налога на бывшие в употреблении легковые автомобили в 10-20 раз", - сообщили в ГФС.

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