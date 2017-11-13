Мир

  • 141
    •  / 

В Германии хотят отказаться от 8-часового рабочего дня

В Германии хотят отказаться от 8-часового рабочего дня
В Германии следует ввести гибкий график работы для поддержания конкурентоспособности немецких компаний.
Об этом заявил глава Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Кристоф Шмидт в интервью газете Welt am Sonntag.

«Фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями, мире, должны быть маневренными и уметь быстро созвать свои команды. Убеждение, что рабочий день начинается в офисе утром и заканчивается после выхода из офиса, устарело», - считает Шмидт.

В то же время специалист предостерег от скрытого увеличения рабочего времени вследствие реформы.

«Возможно, работодателям этого и хотелось бы, но речь должна идти исключительно о том, чтобы существующее рабочее время гибко распределялось в течение дня и недели», - пояснил Шмидт.

Немецкие работодатели давно выступают за отмену восьмичасового рабочего дня и сохранения действующей нормы об ограничении труда 48-ми часами в неделю, пишет Welt am Sonntag. Они также выступают за сокращение с 11 до 9:00 зафиксированной в законодательстве нормы обязательной перерыва между рабочими днями. Профсоюзы - против, потому что опасаются фактического увеличения рабочего времени для работников.

Совет экономических экспертов передала свои выводы канцлерци ФРГ Ангеле Меркель.

Реформа трудового законодательства - одна из тем переговоров о создании коалиции «Ямайка» в составе христианских демократов, «зеленых» и свободных демократов в Бундестаге нового созыва.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей13 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4757 грн
100 USD 2648.8 грн
100 EUR 3087.44 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи