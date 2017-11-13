Общество

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В харьковской колонии родились щенки

В харьковской колонии родились щенки
В государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» проводится целенаправленная племенная работа по разведению служебных собак в питомнике.
Как сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, недавно в учреждении родилось десять чистокровных щенков немецкой овчарки. Малыши здоровы и имеют хорошие задатки служебных собак.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, кинологическая служба играет чрезвычайно важную роль в функционировании учреждения, ведь служебные собаки могут выполнять функции, которые не способны выполнить даже самые опытные сотрудники. С помощью собак проводится поисковая работа и обеспечивается охрана периметра учреждения.

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