В харьковской колонии родились щенки 13 ноября 2017 г. Павел Гусев 0 0

В государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» проводится целенаправленная племенная работа по разведению служебных собак в питомнике.

Как сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, недавно в учреждении родилось десять чистокровных щенков немецкой овчарки. Малыши здоровы и имеют хорошие задатки служебных собак.



Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, кинологическая служба играет чрезвычайно важную роль в функционировании учреждения, ведь служебные собаки могут выполнять функции, которые не способны выполнить даже самые опытные сотрудники. С помощью собак проводится поисковая работа и обеспечивается охрана периметра учреждения.