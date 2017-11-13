Происшествия

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В Харьковской области люди с вилами спасли фермера от рецидивистов

В Харьковской области люди с вилами спасли фермера от рецидивистов
Красноградский районный суд Харьковской области признал виновными двух ранее судимых жителей Днепропетровской и Харьковской областей (41 и 37 лет) в совершении разбойного нападения с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).
По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, злоумышленникам назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы каждому.

Прокуратура не согласна с приговорором, поэтому готовит апелляционную жалобу в связи с мягкостью назначенного наказания и не назначением обязательного дополнительного наказания в виде конфискации имущества.

Из обстоятельств дела известно, что происшествие случилось в одном из сел Зачепиловского района в феврале 2017 года. Злоумышленники надели камуфляжную форму, на дело взяли овчарку. Зайдя во двор местного фермера, они представились работниками полиции и заявили жене и матери хозяина, что проводят следственные действия. Фермера в это время дома не было.

Они завели жену хозяина в летнюю кухню, ударили ее по голове, отобрали телефон, сняли с нее золотые украшения и стали требовать деньги. В это время свекровь, которая находилась на улице, успела позвонить сыну и сообщить о приходе «полицейских». Затем она зашла на кухню, так как невестка долго не выходила. Псевдополицейские встретили женщину кулаками и также отобрали телефон.

Фермер, вернувшись домой, понял, что у него в гостях не правоохранители, а преступники, и стал звать соседей на помощь. Злоумышленники сбили его с ног и связали. Пока они допрашивали хозяина, требуя деньги, прибежали односельчане с вилами и лопатами. Испугавшись толпы, «гости» попытались сбежать. Один из них, прячась от разъяренных людей, забежал в камыши и около часа сидел в холодной воде. Его выдала собака, которая ждала своего хозяина неподалеку. Крестьяне задержали обоих преступников и передали их полицейским.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Злоумышленники по требованию прокуратуры находятся под стражей.

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