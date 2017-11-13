Трагедия на Сумской: назначена дата рассмотрения апелляции защиты Геннадия Дронова 13 ноября 2017 г. источник 0 0

Апелляционный суд Харьковской области назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы, поданной адвокатом Геннадия Дронова, водителя Volkswagen Touareg, второго подозреваемого в ДТП в Харькове.

Жалоба будет рассмотрена в четверг, 16 ноября. Начало заседания в 16.30.



Напомним, 8 ноября Дронову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.



Как сообщалось ранее, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.