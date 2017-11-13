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ГПУ вызвала на допрос Виктора Януковича, Николая Азарова и Сергея Арбузова

ГПУ вызвала на допрос Виктора Януковича, Николая Азарова и Сергея Арбузова
Генеральная прокуратура Украины вызывает 17 ноября на допросы экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, его сына Алексея Азарова, а также экс-вице-премьера Сергея Арбузова.
Соответствующие повестки обнародованы на сайте ГПУ.

"Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г. р., в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 17 ноября 2017 в 16.00 в следственный отдел управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины каб.№ 1106Б по адресу: г.Киев, ул.Резницкая 13/15 для проведения процессуальных действий в уголовном производстве № 12013220530000400 от 31.01.2013 по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 и другими статьями Уголовного кодекса Украины", - говорится в тексте повестки.

Кроме того, на допрос в рамках расследования этого же уголовного производства вызываются Н.Азаров и его сын А.Азаров. Им следует явиться на допрос 17 ноября в 15.00 и 13.00 по аналогичному адресу.

В рамках данного уголовного производства также вызван на допрос бывший первый вице-премьер (с 24 декабря 2012 по 28 января 2014 гг.) Арбузов.

Информации о том, в статусе кого вызываются на допрос указанные лица, в сообщениях не указывается.

Напомним, Азаров возглавлял украинское правительство с марта 2010 года по конец января 2014 года. После Революции достоинства он бежал из Украины и живет в России. Украинская сторона объявила его в межгосударственный розыск по подозрению в хищении госсредств. Сын Николая Азарова Алексей был народным депутатом Рады 7-го созыва.

В начале августа 2016 года Николай и Аелксей Азаров в качестве свидетелей уже вызывались в Главную военную прокуратуру для участия в процессуальных действиях в рамках открытого в январе 2013 года уголовного производства о присвоении имущества преступной организацией под руководством экс-президента Януковича, которое принадлежит ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвыдобування", на общую сумму 2 млрд гривен. Оба на допрос к следователю не явились.

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