Украина увеличила экспорт сахара в 2,5 раза 13 ноября 2017 г. источник 0 0

Украинские предприятия в предыдущем месяце поставили на внешние рынки 42,3 тыс. тонн сахара, что в 2,5 раза больше, чем в сентябре.

«В октябре производители экспортировали в 2,5 раза больше сахара, чем в предыдущем месяце и, по прогнозам ассоциации, этот показатель в дальнейшем будет повышаться», - сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».



Всего, по данным ассоциации, с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) украинские предприятия экспортировали 59,3 тыс. тонн сахара.



Пресс-служба добавила, что основными потребителями украинского сахара являются Азербайджан (29% в общей структуре экспорта этого продукта), Шри-Ланка (18%), Таджикистан (9%) и Судан (8%).



Эксперты прогнозируют, что в текущем 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) украинские сахаровары произведут 1,9-2 млн тонн сахара, из которых около 500 тыс. тонн пойдет на экспорт, тогда как в предыдущем МГ был установлен рекорд по объемам экспорта этого продукта на уровне 767,3 тыс. тонн.



Напомним, текущий сезон сахароварения стартовал 30 августа. Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские предприятия за предыдущий сезон сахароварения (20 августа 2016 - 11 января 2017) экспортировали 344 тыс. тонн сахара, что в 33 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.



За этот период, как сообщала ассоциация «Укрцукор», они переработали 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 млн тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 млн тонн.



В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 132,2 тыс. тонн сахара.