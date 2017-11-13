Медреформа: за что будет платить пациент

Реформа все еще буксует

Законная «подписка» на врачей еще не началась

«Прейскуранта» на хирургические операции пока нет

Реформа не прекратит поток «благодарностей»

Личное дело

Андрей Юрьевич Пеньков родился 21 февраля 1965 года в Харькове. В 1988 окончил Харьковский медицинский институт по специальности «педиатрия», с 1988 по 1989 год проходил интернатуру в ОДКБ №1. С 1989 по 1992 год работал на должности заведующего отделением новорожденных областной детской клинической больницы.

С 1992 по 1993 год — врач-реаниматолог в городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи №4. C 1993 по 1995 год работал врачом реанимации новорожденных ОДКБ №1, затем заведующим реанимации новорожденных ГДКНБ № 6 (сегодня Харьковский городской перинатальный центр). В 1999 году перешел работать в первую в городе аптеку «Матери и ребенка» в должности врача-педиатра. С 2001 года работал педиатром и возглавлял частные медицинские центры «Панацея ХХI-век». С 2013 года по сегодняшний день возглавляет частную амбулаторию. С 2004 по 2016 год – сотрудник областного специализированного дома ребенка №1. Стажировался в США, Австрии, Германии.

Увлечения — йога, бадминтон, кинематограф, чтение, танцы. родился 21 февраля 1965 года в Харькове. В 1988 окончил Харьковский медицинский институт по специальности «педиатрия», с 1988 по 1989 год проходил интернатуру в ОДКБ №1. С 1989 по 1992 год работал на должности заведующего отделением новорожденных областной детской клинической больницы.С 1992 по 1993 год — врач-реаниматолог в городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи №4. C 1993 по 1995 год работал врачом реанимации новорожденных ОДКБ №1, затем заведующим реанимации новорожденных ГДКНБ № 6 (сегодня Харьковский городской перинатальный центр). В 1999 году перешел работать в первую в городе аптеку «Матери и ребенка» в должности врача-педиатра. С 2001 года работал педиатром и возглавлял частные медицинские центры «Панацея ХХI-век». С 2013 года по сегодняшний день возглавляет частную амбулаторию. С 2004 по 2016 год – сотрудник областного специализированного дома ребенка №1. Стажировался в США, Австрии, Германии.Увлечения — йога, бадминтон, кинематограф, чтение, танцы.

— Добрый день, Андрей Юрьевич. Меня зовут Юрий. В последние годы активно говорят о реформе здравоохранения. Несколько раз даже объявляли конкретную дату ее старта, но она постоянно откладывается. Когда же все-таки начнется?— Эти законы давались тяжело. Реформа должна была стартовать 1 января 2018 года, но принятый во втором чтении закон 6327 не был подписан спикером, президентом и не опубликован в правительственных органах печати. Поэтому при самых оптимистичных прогнозах с учетом того, что для реализации потребуются изменения в бюджете, скорее всего, как сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, реформа стартует со второго полугодия следующего года. Могут радоваться противники реформы, с облегчением вздохнули те, кто думает, что будет платить за медицинское обслуживание бешеные деньги, но расстроены украинцы, которые ждали изменений.— А сколько этапов охватит реформа и с чего начнется?— Реформа начнется с первичного уровня медицинской помощи: семейных врачей и участковых педиатров. Это тот участок системы здравоохранения, где во всем мире закрываются 70-80% всех вопросов, связанных со здоровьем населения. С 2019-2020 годов предполагалось начать реформу вторичного и третичного уровней медпомощи. Хочу акцентировать внимание харьковчан на том, что главная суть реформы с первых же ее шагов – изменение системы финансирования здравоохранения. Планируется, что первичная помощь, как и во многих странах, будет в первую очередь финансироваться следующим образом: врачу будут на год платить за каждого пациента, причем независимо от того, сколько раз пациент придет на прием. Пациент будет иметь право выбрать лечащего врача – для этого он подпишет соответствующую декларацию.— Наверное, у классных докторов будет аншлаг, а остальные будут грустить в пустых кабинетах?— По подсчетам МОЗ и международных экспертов, один доктор в состоянии качественно обслужить около двух тысяч пациентов. Если врач принимает мало пациентов, он теряет квалификацию, а если слишком много – снижается качество медицинского обслуживания. Если у доктора достаточное количество пациентов, это свидетельствует о том, что у него высокая квалификация. А специалист, которого пациенты обошли десятой дорогой, возможно, начнет по-другому относиться к работе: станет чаще улыбаться, научится быть приветливым, будет больше учиться и читать книжки, смотреть, как работают его коллеги, чтобы и к нему пошли люди. Таким образом, врачи невольно начнут конкурировать за пациентов.— Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Вам звонит Светлана Афанасьевна. Скажите, а с какими проблемами можно обращаться к семейному врачу?— Со всеми, с которыми люди привыкли идти к врачу. Семейный врач должен выступать и как координатор. Он хорошо оповещен, знает, какие медицинские услуги оказываются в городе или районах области. Врач должен провести осмотр, поставить диагноз и в случае необходимости перенаправить пациента на исследование к узкому специалисту или даже на госпитализацию.— Андрей Юрьевич, добрый день. Меня зовут Валентин. Уровень терапевтов в нашей поликлинике оставляет желать лучшего. Могу ли я выбрать семейного врача из другого района?— По закону вы можете выбрать доктора и подписать декларацию на медицинское обслуживание где угодно – даже в районе области. Если вам сегодня говорят, что вы обязаны прийти в поликлинику и подписаться на врача Иванова, это незаконно. А самое главное – это не тот документ, который вы должны подписывать, потому что только после принятия закона будет выпущен образец декларации, которая станет официальным документом, подтверждающим взаимоотношения между вами и врачом Ивановым или Петровым. Насколько я знаю, уже сейчас идет охота врачей на пациентов, но у вас есть еще полгода, чтобы разобраться и сделать выбор.— Добрый день, Андрей Юрьевич. Вам звонит Алексей. Самый, пожалуй, резонансный вопрос, который сегодня обсуждается, — стоимость медицинских услуг. На какую бесплатную медицинскую помощь мы можем рассчитывать? Полностью ли бесплатным, например, будет лечение у семейного врача? Какие анализы и обследования можно будет пройти в поликлинике бесплатно?— Первичная помощь будет бесплатной. Вы идете к участковому врачу и ни за что не платите. Он обязан вас осмотреть, если нужно — выписать направление на обследование. В гарантированный пакет медицинских услуг, которые оплачивает государство, входят клинический анализ крови и мочи, анализ мочи на сахар, электрокардиограмма и еще несколько позиций. Содержание гарантированного пакета медицинских услуг будет утверждаться каждый год. Если в госбюджете будет выделено больше денег — список в гарантированном пакете услуг расширится. На вторичном и третичном уровнях государство планирует оплачивать врачам услуги: например, количество проведенных хирургических операций, пролеченных в стационаре пневмоний и других заболеваний. Эту систему критикуют, но по такому принципу работают в странах мира и большинстве стран СНГ: ничего более эффективного пока не придумали.— Здравствуйте, это Илья звонит. Скажите, нужно ли будет платить при обращении к узкому специалисту? Подготовил ли Минздрав прейскурант цен на медицинские услуги? И еще меня интересует, будут ли бесплатными обследование, операции и лечение в больнице скорой и неотложной помощи?— На уровне вторичной и третичной помощи бесплатно будут оказывать медицинские услуги детям до 16 лет; взрослым пациентам при всех неотложных состояниях; роженицам при родовспоможении. Государство обязано полностью оплатить все необходимое, чтобы услуги оказывались без дополнительной оплаты. Что касается возможной сооплаты пациентов на вторичном и третичном уровнях медицинской помощи, вопрос, в каком размере и при оказании каких медицинских услуг будет происходить сооплата, еще решается. Депутаты против. Конечно, будут платными косметологические операции и часть стоматологических услуг. Например, в поликлинике при острой зубной боли вы получите бесплатную помощь, но если хотите поставить себе импланты, должны будете заплатить за услугу самостоятельно.— Добрый день, Андрей Юрьевич. Вам звонит Ольга. Насколько я знаю, ургентная помощь будет бесплатной. У вас нет опасений, что количество вызовов скорой помощи вырастет в разы? Мне кажется, что пациенты, которым не требуется ургентная помощь, будут вызывать скорую, чтобы избежать оплаты плановых операций?— Такие «умные» пациенты приедут в больницу скорой и неотложной помощи, их обследуют, сделают анализы, которые покажут реальное состояние пациента. Скорую и сегодня вызывают без повода – например, чтобы медики сняли похмелье, поставив капельницу, или сделали ребенку укол жаропонижающего. Разве это работа скорой помощи, которая должна заниматься тяжелыми случаями или транспортировать пациентов в тяжелом состоянии, например, с места ДТП? Я двумя руками голосовал бы за то, чтобы за неоправданный вызов скорой помощи пациент платил. В Европе и Америке за вызов «911» ради укола от высокой температуры вы заплатили бы несколько сотен долларов.— Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Меня зовут Павел Владимирович. В СМИ озвучиваются страшные цифры стоимости хирургических операций. В какие суммы обойдутся нахождение пациента в стационаре и разные операции? Какую долю берет на себя государство?— Безумные цифры стоимости услуг, которые мы слышим по телевидению и видим в интернете, не соответствуют действительности, потому что эти вопросы еще в работе. Слухи о баснословной стоимости операций связаны с пилотным проектом в Академии медицинских наук. В 2016-2017 годах АМНУ хотели закрыть. Финансирование сократилось, но МОЗ и академия наук пришли к компромиссу, так как в эту структуру входит множество институтов. Академия посчитала стоимость своих операций и предоставила их МОЗ, и МОЗ решил в качестве пилотного проекта платить институтам за услуги, чтобы пациенты структуры АМНУ не тратили дополнительные деньги. То есть суммы, которые всех напугали и с помощью которых манипулируют общественным мнением, не имеют ничего общего со стоимостью услуг, которое будет рассчитываться для всей системы здравоохранения.— Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Меня зовут Марина. Говорят, что медицинские записи будут вестись в электронном виде. Но в компьютере врачам гораздо проще, чем в бумажной карточке, исправить диагноз и другие медицинские записи – словом, спрятать врачебную ошибку. Не кажется ли вам, что такая система может стать почвой для злоупотреблений?— Не кажется, и я объясню, почему. Это большое заблуждение, что в электронном виде легче изменить записи. Существуют программы, благодаря которым невозможно внести изменения без главного оператора. Кроме того, очень важно, что пациент получит на руки заключение, в котором содержатся и диагноз, и подпись врача. Эра, когда врач делал назначения на кусочке бумажки без даты, диагноза и подписи, уйдет. А вот историю болезни можно переписать…— Добрый день, Андрей Юрьевич. Вам звонит Андрей. МОЗ призывает не давать медикам взятки. Как вы думаете, перестанут ли украинцы «благодарить» врачей и медсестер после реформы?— Конечно, не перестанут, и дело не в традиции. Я начинал работать еще при Советском Союзе и могу сказать, что врачам никогда не платили хорошую зарплату (я не говорю об элите – супердокторах, у которых очень большая практика и которые нормально зарабатывают). Зная о заработках врачей, пациенты стараются их отблагодарить. Но нельзя, чтобы люди страдали от вымогательства, от того, что их возможности не соответствуют запросам системы.— А как же тогда бороться с коррупцией?— В частности, нужно сделать систему гонораров, которые могут быть включены в сумму оплаты за операцию, например. Хирург должен получить за операцию сумму, которая позволила бы ему нормально жить. В медицину должны прийти экономические знания и понятия. Мне кажется, пришло время медикам говорить, чего мы хотим и на что мы рассчитываем. Основная масса врачей живет небогато, средне, особенно работающие в отдаленных районах в первичном звене.— Но большинство людей не в состоянии платить за операции большие суммы.— Мы не говорим о том, что пациенты должны платить за все. Но они могут платить за дополнительные услуги. Например, если у вас ургентная ситуация, вы идете на операцию без очереди, и ее делают бесплатно. А если ситуация не срочная, пациент стоит в очереди на плановую операцию (например, у него камень в желчном пузыре, с которым можно жить много лет), но пациент хочет ускорить операцию, поэтому платит за нее, и часть этих денег идет хирургу на гонорар.— Добрый день, Андрей Юрьевич. Меня зовут Александра Сергеевна. В следующем году в Украине может появиться Национальная служба здоровья, которая будет заниматься финансированием здравоохранения. Насколько мне известно, речь идет о миллиардах гривен. Уже сейчас говорят, что НСЗ — не только лишняя, но и коррупционная структура. Нет ли у вас таких опасений? Кто будет контролировать эту службу?— То, что Национальная служба здоровья лишняя и коррупционная структура, это ложь. Национальная служба здоровья не будет заниматься закупкой оборудования или лекарственных препаратов. Она будет заключать договоры с юридическими лицами — медицинскими учреждениями и врачами, имеющими лицензии, и ее функция будет заключаться в передаче денег. По заявке врача или медицинского учреждения, в которой будет указано количество пациентов или предоставленных медицинских услуг, служба будет перечислять им деньги. НСЗУ будет контролировать КРУ, а это страшный суд для всех. Она находит нарушения даже там, где их невозможно найти.