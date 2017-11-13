Медреформа: за что будет платить пациент

Реформа все еще буксует
— Добрый день, Андрей Юрьевич. Меня зовут Юрий. В последние годы активно говорят о реформе здравоохранения. Несколько раз даже объявляли конкретную дату ее старта, но она постоянно откладывается. Когда же все-таки начнется?
— Эти законы давались тяжело. Реформа должна была стартовать 1 января 2018 года, но принятый во втором чтении закон 6327 не был подписан спикером, президентом и не опубликован в правительственных органах печати. Поэтому при самых оптимистичных прогнозах с учетом того, что для реализации потребуются изменения в бюджете, скорее всего, как сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, реформа стартует со второго полугодия следующего года. Могут радоваться противники реформы, с облегчением вздохнули те, кто думает, что будет платить за медицинское обслуживание бешеные деньги, но расстроены украинцы, которые ждали изменений.
— А сколько этапов охватит реформа и с чего начнется?
— Реформа начнется с первичного уровня медицинской помощи: семейных врачей и участковых педиатров. Это тот участок системы здравоохранения, где во всем мире закрываются 70-80% всех вопросов, связанных со здоровьем населения. С 2019-2020 годов предполагалось начать реформу вторичного и третичного уровней медпомощи. Хочу акцентировать внимание харьковчан на том, что главная суть реформы с первых же ее шагов – изменение системы финансирования здравоохранения. Планируется, что первичная помощь, как и во многих странах, будет в первую очередь финансироваться следующим образом: врачу будут на год платить за каждого пациента, причем независимо от того, сколько раз пациент придет на прием. Пациент будет иметь право выбрать лечащего врача – для этого он подпишет соответствующую декларацию.
— Наверное, у классных докторов будет аншлаг, а остальные будут грустить в пустых кабинетах?
— По подсчетам МОЗ и международных экспертов, один доктор в состоянии качественно обслужить около двух тысяч пациентов. Если врач принимает мало пациентов, он теряет квалификацию, а если слишком много – снижается качество медицинского обслуживания. Если у доктора достаточное количество пациентов, это свидетельствует о том, что у него высокая квалификация. А специалист, которого пациенты обошли десятой дорогой, возможно, начнет по-другому относиться к работе: станет чаще улыбаться, научится быть приветливым, будет больше учиться и читать книжки, смотреть, как работают его коллеги, чтобы и к нему пошли люди. Таким образом, врачи невольно начнут конкурировать за пациентов.
— Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Вам звонит Светлана Афанасьевна. Скажите, а с какими проблемами можно обращаться к семейному врачу?
— Со всеми, с которыми люди привыкли идти к врачу. Семейный врач должен выступать и как координатор. Он хорошо оповещен, знает, какие медицинские услуги оказываются в городе или районах области. Врач должен провести осмотр, поставить диагноз и в случае необходимости перенаправить пациента на исследование к узкому специалисту или даже на госпитализацию.
Законная «подписка» на врачей еще не началась
— Андрей Юрьевич, добрый день. Меня зовут Валентин. Уровень терапевтов в нашей поликлинике оставляет желать лучшего. Могу ли я выбрать семейного врача из другого района?
— По закону вы можете выбрать доктора и подписать декларацию на медицинское обслуживание где угодно – даже в районе области. Если вам сегодня говорят, что вы обязаны прийти в поликлинику и подписаться на врача Иванова, это незаконно. А самое главное – это не тот документ, который вы должны подписывать, потому что только после принятия закона будет выпущен образец декларации, которая станет официальным документом, подтверждающим взаимоотношения между вами и врачом Ивановым или Петровым. Насколько я знаю, уже сейчас идет охота врачей на пациентов, но у вас есть еще полгода, чтобы разобраться и сделать выбор.
«Прейскуранта» на хирургические операции пока нет
— Добрый день, Андрей Юрьевич. Вам звонит Алексей. Самый, пожалуй, резонансный вопрос, который сегодня обсуждается, — стоимость медицинских услуг. На какую бесплатную медицинскую помощь мы можем рассчитывать? Полностью ли бесплатным, например, будет лечение у семейного врача? Какие анализы и обследования можно будет пройти в поликлинике бесплатно?
— Первичная помощь будет бесплатной. Вы идете к участковому врачу и ни за что не платите. Он обязан вас осмотреть, если нужно — выписать направление на обследование. В гарантированный пакет медицинских услуг, которые оплачивает государство, входят клинический анализ крови и мочи, анализ мочи на сахар, электрокардиограмма и еще несколько позиций. Содержание гарантированного пакета медицинских услуг будет утверждаться каждый год. Если в госбюджете будет выделено больше денег — список в гарантированном пакете услуг расширится. На вторичном и третичном уровнях государство планирует оплачивать врачам услуги: например, количество проведенных хирургических операций, пролеченных в стационаре пневмоний и других заболеваний. Эту систему критикуют, но по такому принципу работают в странах мира и большинстве стран СНГ: ничего более эффективного пока не придумали.
— Здравствуйте, это Илья звонит. Скажите, нужно ли будет платить при обращении к узкому специалисту? Подготовил ли Минздрав прейскурант цен на медицинские услуги? И еще меня интересует, будут ли бесплатными обследование, операции и лечение в больнице скорой и неотложной помощи?
— На уровне вторичной и третичной помощи бесплатно будут оказывать медицинские услуги детям до 16 лет; взрослым пациентам при всех неотложных состояниях; роженицам при родовспоможении. Государство обязано полностью оплатить все необходимое, чтобы услуги оказывались без дополнительной оплаты. Что касается возможной сооплаты пациентов на вторичном и третичном уровнях медицинской помощи, вопрос, в каком размере и при оказании каких медицинских услуг будет происходить сооплата, еще решается. Депутаты против. Конечно, будут платными косметологические операции и часть стоматологических услуг. Например, в поликлинике при острой зубной боли вы получите бесплатную помощь, но если хотите поставить себе импланты, должны будете заплатить за услугу самостоятельно.
— Добрый день, Андрей Юрьевич. Вам звонит Ольга. Насколько я знаю, ургентная помощь будет бесплатной. У вас нет опасений, что количество вызовов скорой помощи вырастет в разы? Мне кажется, что пациенты, которым не требуется ургентная помощь, будут вызывать скорую, чтобы избежать оплаты плановых операций?
— Такие «умные» пациенты приедут в больницу скорой и неотложной помощи, их обследуют, сделают анализы, которые покажут реальное состояние пациента. Скорую и сегодня вызывают без повода – например, чтобы медики сняли похмелье, поставив капельницу, или сделали ребенку укол жаропонижающего. Разве это работа скорой помощи, которая должна заниматься тяжелыми случаями или транспортировать пациентов в тяжелом состоянии, например, с места ДТП? Я двумя руками голосовал бы за то, чтобы за неоправданный вызов скорой помощи пациент платил. В Европе и Америке за вызов «911» ради укола от высокой температуры вы заплатили бы несколько сотен долларов.
— Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Меня зовут Павел Владимирович. В СМИ озвучиваются страшные цифры стоимости хирургических операций. В какие суммы обойдутся нахождение пациента в стационаре и разные операции? Какую долю берет на себя государство?
— Безумные цифры стоимости услуг, которые мы слышим по телевидению и видим в интернете, не соответствуют действительности, потому что эти вопросы еще в работе. Слухи о баснословной стоимости операций связаны с пилотным проектом в Академии медицинских наук. В 2016-2017 годах АМНУ хотели закрыть. Финансирование сократилось, но МОЗ и академия наук пришли к компромиссу, так как в эту структуру входит множество институтов. Академия посчитала стоимость своих операций и предоставила их МОЗ, и МОЗ решил в качестве пилотного проекта платить институтам за услуги, чтобы пациенты структуры АМНУ не тратили дополнительные деньги. То есть суммы, которые всех напугали и с помощью которых манипулируют общественным мнением, не имеют ничего общего со стоимостью услуг, которое будет рассчитываться для всей системы здравоохранения.
— Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Меня зовут Марина. Говорят, что медицинские записи будут вестись в электронном виде. Но в компьютере врачам гораздо проще, чем в бумажной карточке, исправить диагноз и другие медицинские записи – словом, спрятать врачебную ошибку. Не кажется ли вам, что такая система может стать почвой для злоупотреблений?
— Не кажется, и я объясню, почему. Это большое заблуждение, что в электронном виде легче изменить записи. Существуют программы, благодаря которым невозможно внести изменения без главного оператора. Кроме того, очень важно, что пациент получит на руки заключение, в котором содержатся и диагноз, и подпись врача. Эра, когда врач делал назначения на кусочке бумажки без даты, диагноза и подписи, уйдет. А вот историю болезни можно переписать…
Реформа не прекратит поток «благодарностей»
— Добрый день, Андрей Юрьевич. Вам звонит Андрей. МОЗ призывает не давать медикам взятки. Как вы думаете, перестанут ли украинцы «благодарить» врачей и медсестер после реформы?
— Конечно, не перестанут, и дело не в традиции. Я начинал работать еще при Советском Союзе и могу сказать, что врачам никогда не платили хорошую зарплату (я не говорю об элите – супердокторах, у которых очень большая практика и которые нормально зарабатывают). Зная о заработках врачей, пациенты стараются их отблагодарить. Но нельзя, чтобы люди страдали от вымогательства, от того, что их возможности не соответствуют запросам системы.
— А как же тогда бороться с коррупцией?
— В частности, нужно сделать систему гонораров, которые могут быть включены в сумму оплаты за операцию, например. Хирург должен получить за операцию сумму, которая позволила бы ему нормально жить. В медицину должны прийти экономические знания и понятия. Мне кажется, пришло время медикам говорить, чего мы хотим и на что мы рассчитываем. Основная масса врачей живет небогато, средне, особенно работающие в отдаленных районах в первичном звене.
— Но большинство людей не в состоянии платить за операции большие суммы.
— Мы не говорим о том, что пациенты должны платить за все. Но они могут платить за дополнительные услуги. Например, если у вас ургентная ситуация, вы идете на операцию без очереди, и ее делают бесплатно. А если ситуация не срочная, пациент стоит в очереди на плановую операцию (например, у него камень в желчном пузыре, с которым можно жить много лет), но пациент хочет ускорить операцию, поэтому платит за нее, и часть этих денег идет хирургу на гонорар.
— Добрый день, Андрей Юрьевич. Меня зовут Александра Сергеевна. В следующем году в Украине может появиться Национальная служба здоровья, которая будет заниматься финансированием здравоохранения. Насколько мне известно, речь идет о миллиардах гривен. Уже сейчас говорят, что НСЗ — не только лишняя, но и коррупционная структура. Нет ли у вас таких опасений? Кто будет контролировать эту службу?
— То, что Национальная служба здоровья лишняя и коррупционная структура, это ложь. Национальная служба здоровья не будет заниматься закупкой оборудования или лекарственных препаратов. Она будет заключать договоры с юридическими лицами — медицинскими учреждениями и врачами, имеющими лицензии, и ее функция будет заключаться в передаче денег. По заявке врача или медицинского учреждения, в которой будет указано количество пациентов или предоставленных медицинских услуг, служба будет перечислять им деньги. НСЗУ будет контролировать КРУ, а это страшный суд для всех. Она находит нарушения даже там, где их невозможно найти.
Личное дело
Андрей Юрьевич Пеньков
родился 21 февраля 1965 года в Харькове. В 1988 окончил Харьковский медицинский институт по специальности «педиатрия», с 1988 по 1989 год проходил интернатуру в ОДКБ №1. С 1989 по 1992 год работал на должности заведующего отделением новорожденных областной детской клинической больницы.
С 1992 по 1993 год — врач-реаниматолог в городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи №4. C 1993 по 1995 год работал врачом реанимации новорожденных ОДКБ №1, затем заведующим реанимации новорожденных ГДКНБ № 6 (сегодня Харьковский городской перинатальный центр). В 1999 году перешел работать в первую в городе аптеку «Матери и ребенка» в должности врача-педиатра. С 2001 года работал педиатром и возглавлял частные медицинские центры «Панацея ХХI-век». С 2013 года по сегодняшний день возглавляет частную амбулаторию. С 2004 по 2016 год – сотрудник областного специализированного дома ребенка №1. Стажировался в США, Австрии, Германии.
Увлечения — йога, бадминтон, кинематограф, чтение, танцы.