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23 государства ЕС согласились на оборонное сотрудничество

23 государства ЕС согласились на оборонное сотрудничество
Министры иностранных дел и министры обороны 23-х государств-членов Европейского Союза в понедельник, 13 ноября, взяли на себя обязательства углубить сотрудничество в сфере безопасности.
Представители 23-х из 28-ми членов ЕС подписали декларацию о намерениях принимать участие в "постоянном структурном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны" (Permanent Structured Cooperation on security and defence, PESCO). Это является одним из шагов на пути создания европейского оборонительного союза, сообщает DW.

После подписания декларации о намерениях окончательное решение относительно начала PESCO должно быть принято в декабре 2017 года, информирует dpa. Участие в реализации этих намерений является добровольным для членов ЕС. Ирландия, Португалия и Мальта до сих пор раздумывают, участвовать ли в PESCO. Две страны - Великобритания и Дания - отказались участвовать в нем.

Как отмечает dpa, решение создать PESCO свидетельствует о том, что ЕС движется в направлении самостоятельности в вопросе обеспечения собственной обороны вместо того, чтобы рассчитывать в этом вопросе исключительно на НАТО.

В Брюсселе подчеркивают, что PESCO не станет конкурентом Североатлантического альянса, в который входят 22 члена ЕС.

По данным верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, в настоящее время страны ЕС уже представили более 50 проектов, которые должны быть реализованы в рамках PESCO.

В июне 2017 года на саммите ЕС был утвержден план развития PESCO. Глава Европейского Совета Дональд Туск тогда назвал это решение "историческим шагом". Участники саммита договорились также о создании единого фонда, из которого будут финансироваться разработки систем вооружений и их совместные закупки.

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