Харьковские школьники стали лучшими изобретателями 13 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Итоги ХХ Всеукраинского турнира юных изобретателей и рационализаторов, который проходил на базе Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета им. Т. Шевченко, подвели в Киеве.

В турнире приняли участие 12 команд из Киева, Харькова, Луцка, Ровно и Житомира. Харьков представляли пять команд – победители ХI городского турнира юных изобретателей и рационализаторов, но в финал вышли только три из них, которые и заняли призовые места.



I место заняла сборная команда из Шевченковского района «Сяйво», II место – команда Харьковской гимназии №47 и сборной Шевченковского района «Спектр», третьей стала команда «Пульсар» из Индустриального района.



Победителями турнира в личном первенстве и номинациях стали Михаил Гриценко (Харьковская школа №150), Павел Ковалев и Анастасия Шевцова (УВК №45 «Академическая гимназия»), Кирилл Цветков и Дмитрий Жовтобрюх (Харьковская гимназия №47), Анастасия Климова (Харьковская школа №168), Ярослав Ясинский (Харьковская школа №80), Ярослав Субботин (Харьковский технологический лицей №9), Павел Добронос (Харьковская школа №17), Владислав Усиченко и Елизавета Седюк (Харьковский лицей № 89), Даниил Капустянский и Георгий Кулак (Харьковская гимназия №116).