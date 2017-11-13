Харьков

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Харьковские школьники стали лучшими изобретателями

Харьковские школьники стали лучшими изобретателями
Итоги ХХ Всеукраинского турнира юных изобретателей и рационализаторов, который проходил на базе Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета им. Т. Шевченко, подвели в Киеве.
В турнире приняли участие 12 команд из Киева, Харькова, Луцка, Ровно и Житомира. Харьков представляли пять команд – победители ХI городского турнира юных изобретателей и рационализаторов, но в финал вышли только три из них, которые и заняли призовые места.

I место заняла сборная команда из Шевченковского района «Сяйво», II место – команда Харьковской гимназии №47 и сборной Шевченковского района «Спектр», третьей стала команда «Пульсар» из Индустриального района.

Победителями турнира в личном первенстве и номинациях стали Михаил Гриценко (Харьковская школа №150), Павел Ковалев и Анастасия Шевцова (УВК №45 «Академическая гимназия»), Кирилл Цветков и Дмитрий Жовтобрюх (Харьковская гимназия №47), Анастасия Климова (Харьковская школа №168), Ярослав Ясинский (Харьковская школа №80), Ярослав Субботин (Харьковский  технологический лицей №9), Павел Добронос (Харьковская школа №17), Владислав Усиченко и Елизавета Седюк (Харьковский лицей № 89), Даниил Капустянский и Георгий Кулак (Харьковская гимназия №116).

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