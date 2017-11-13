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Харьковчанка стала чемпионкой мира по самбо

Харьковчанка стала чемпионкой мира по самбо
С 10 по 12 ноября в Сочи прошел чемпионат мира по самбо, на котором харьковские спортсмены завоевали полный комплект наград.
Участие в чемпионате приняли спортсмены из 90 стран мира. Украина была представлена 20-ю своими самбистами, которые завоевали 9 медалей – 1 золотую, 2 серебряные и 6 бронзовых. Три из них, в том числе золотая – достижение харьковчан.

Чемпионкой мира среди женщин в весовой категории до 60 кг стала Анастасия Шевченко. На прошлом чемпионате мира Анастасия стала серебряным призером, а в Сочи смогла превзойти свой результат и завоевала золотую медаль. Харьковская самбистка успешно дошла до финала, выиграв у всех соперниц болевым приемом. Поединок за «золото» против беларуской спортсменки Екатерины Прокопенко вышел очень напряженным. Анастасия уступала сопернице, но снова смогла провести болевой прием и досрочно завершить поединок.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что в этом году Анастасия Шевченко также стала чемпионкой Европы.

Серебряную медаль чемпионата мира в весовой категории до 48кг среди женщин завоевала харьковчанка Анастасия Новикова. В финале она уступила российской самбистке Марии Молчановой.

Бронзовую награду чемпионата мира в медальную корзину сборной Украины положил Владислав Руднев. Харьковчанин занял третье место в разделе «боевое самбо» в весе до 74кг.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете среди женщин Украина заняла третье место. Первое было за российскими спортсменами, а второе завоевали беларусы.

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