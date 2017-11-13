Родители погибшего героя получили акты на землю 13 ноября 2017 г. Павел Гусев 0 0

Родные лозовчанина Александра Лавренко, который погиб три года назад, получили два участка по два гектара каждый для ведения личного крестьянского хозяйства.

Капитан Вооруженных сил Украины, командир танковой роты 93-й ОМБР погиб в июле 2014 года в боях за Пески. Попав на своем танке в засаду, он уничтожил вражеский танк, пулеметные расчеты и два автобуса террористов. Танкисты захватили вражеский блокпост и прикрывали действия механизированного подразделения и эвакуационной группы огнем танковой пушки и пулемета. Уничтожив еще два минометных расчета террористов, танк Лавренко попал на фугас. Члены его экипажа погибли, а тяжелораненый капитан не сдался врагу и не допустил захвата танка, подорвав себя. Благодаря действиям экипажа, удалось не допустить контратаки подразделения террористов «Кальмиус», что дало возможность подразделениям группы 93-й бригады закрепиться и выполнить боевую задачу.



Общаясь с родителями героя Николаем и Тамарой Лавренко, глава ХОГА Юлия Светличная высказала им слова искренней благодарности за воспитание сына.



– Нет никаких других слов, кроме слов благодарности. Мы гордимся такими патриотами, как ваш сын. Я благодарна вам за то, что воспитали настоящего героя Украины, – сказала руководитель области. – Указом президента вашему сыну было присвоено это почетное звание. Мы помним всех, кто отдал свою душу и жизнь за наше независимое государство. Каждый патриот делает все, чтобы Украина была свободной, сильной и независимой.



На встрече главы ХОГА с родителями Александра Лавренко присутствовали председатель Лозовской РГА Сергей Красноперов и мэр Лозовой Сергей Зеленский. Юлия Светличная дала им поручение – лично заботиться о семье погибшего и содействовать решению всех социально-бытовых и других вопросов, которые будут возникать.



Правом получить землю под садоводство (12 соток) семья погибшего участника АТО еще не воспользовалась. Юлия Светличная поручила начальнику ГУ Госгеокадастра в Харьковской области Евгению Оберемку способствовать скорейшему выделению участков, если родители героя изъявят такое желание.



По словам родителей, Александр Лавренко стал военным по зову сердца. Мечтал быть танкистом, окончил военное училище.



– Служба была для него на первом месте, – рассказал Николай Лавренко. – В первых рядах он отправился в зону АТО. Когда вернулся на ротацию, даже сумку не разбирал – готов был сразу ехать на фронт по первому зову.