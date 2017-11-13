Общество

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Родители погибшего героя получили акты на землю

Родители погибшего героя получили акты на землю
Родные лозовчанина Александра Лавренко, который погиб три года назад, получили два участка по два гектара каждый для ведения личного крестьянского хозяйства.
Капитан Вооруженных сил Украины, командир танковой роты 93-й ОМБР погиб в июле 2014 года в боях за Пески. Попав на своем танке в засаду, он уничтожил вражеский танк, пулеметные расчеты и два автобуса террористов. Танкисты захватили вражеский блокпост и прикрывали действия механизированного подразделения и эвакуационной группы огнем танковой пушки и пулемета. Уничтожив еще два минометных расчета террористов, танк Лавренко попал на фугас. Члены его экипажа погибли, а тяжелораненый капитан не сдался врагу и не допустил захвата танка, подорвав себя. Благодаря действиям экипажа, удалось не допустить контратаки подразделения террористов «Кальмиус», что дало возможность подразделениям группы 93-й бригады закрепиться и выполнить боевую задачу.

Общаясь с родителями героя Николаем и Тамарой Лавренко, глава ХОГА Юлия Светличная высказала им слова искренней благодарности за воспитание сына.

– Нет никаких других слов, кроме слов благодарности. Мы гордимся такими патриотами, как ваш сын. Я благодарна вам за то, что воспитали настоящего героя Украины, – сказала руководитель области. – Указом президента вашему сыну было присвоено это почетное звание. Мы помним всех, кто отдал свою душу и жизнь за наше независимое государство. Каждый патриот делает все, чтобы Украина была свободной, сильной и независимой.

На встрече главы ХОГА с родителями Александра Лавренко присутствовали председатель Лозовской РГА Сергей Красноперов и мэр Лозовой Сергей Зеленский. Юлия Светличная дала им поручение – лично заботиться о семье погибшего и содействовать решению всех социально-бытовых и других вопросов, которые будут возникать.

Правом получить землю под садоводство (12 соток) семья погибшего участника АТО еще не воспользовалась. Юлия Светличная поручила начальнику ГУ Госгеокадастра в Харьковской области Евгению Оберемку способствовать скорейшему выделению участков, если родители героя изъявят такое желание.

По словам родителей, Александр Лавренко стал военным по зову сердца. Мечтал быть танкистом, окончил военное училище.

– Служба была для него на первом месте, – рассказал Николай Лавренко. – В первых рядах он отправился в зону АТО. Когда вернулся на ротацию, даже сумку не разбирал – готов был сразу ехать на фронт по первому зову.

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