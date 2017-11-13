Харьковский авиазавод получил заказ на серийное производство самолетов 13 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, входящее в состав ГК «Укроборонпром», получит заказ на серийное изготовление самолетов Ан-74 на $150 млн.

Договоренности были достигнуты на международной выставке Dubai Airshow 2017, которая сейчас проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.



Компания Oriole Capital Group (США) получит право на инвестиции в производство, модернизацию и сбыт этих самолетов. Компания планирует модернизировать существующее производство и обеспечить полное вовлечение в производственный процесс всех 3 тыс. специалистов харьковского предприятия. Кроме этого, планируется модернизировать самолеты и авионику Ан-74.



Харьковский авиазавод также будет получать заказы на изготовление запасных частей для летательных аппаратов, проведение технического обслуживания и обучения пилотов.



Генеральный директор Oriole Capital Group Хоссейн Мусави отметил, что партнерство Oriole, «Укроборонпрома» и Харьковского авиазавода вернет к жизни один из самых знаковых и уникальных самолетов в мире – Ан-74, сообщили в «Укроборонпроме».