Культура

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В Харьковской области пройдет фестиваль польской культуры

В Харьковской области пройдет фестиваль польской культуры
Гости мероприятия 16 ноября смогут ознакомиться с лучшими образцами польской и украинской культур, найти общие черты культурного наследия и создать основы для сотрудничества в разных сферах деятельности.
Организатором Дней польской культуры является Чугуевская районная государственная администрация. Фестиваль пройдет при поддержке Харьковской областной государственной администрации и при участии Печенежской территориальной громады.

Начнется день посещением Печенежской общеобразовательной школы, которая носит имя Генриха Семирадского.

Фигура этого художника, который родился в Украине, а последние дни жизни провел в Польше, объединяет две культуры – украинскую и польскую. 20 лет творчества художника на Харьковщине называют «солнечной идиллией», и его сочинения этого периода свидетельствуют о глубинных связях с украинской землей, где он появился на свет. Памятник Генриху Семирадскому в Печенегах до сих пор считается единственным в мире.

Вместе с польской делегацией присутствующие на фестивале побывают в краеведческом музее Печенежского района.

Гости мероприятия также посетят Художественно-мемориальный музей И.Е.Репина, где их ознакомят с экспозицией художественной галереи. Посетители также увидят фильм Татьяны Бабиной «Генрих Семирадский. Украинское эхо». Историк, общественный деятель Артем Левченко презентует им результаты своего исследования на тему: «Чугуевское наследство войска польского. Поляки в Чугуевском гарнизоне в конце 19 и в начале 20 века».

В галерее состоится церемония награждения художников и общественных деятелей Чугуевщины отличиями Польши, которую проведет Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский.

В Чугуевском районном доме культуры польской делегации будут презентованы социально-экономические возможности района и намечены пути для сотрудничества между Генеральным консульством Республики Польша и Чугуевской районной государственной администрацией.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие будет интересным и полезным для всех. Присутствующие ознакомятся с произведениями народных мастеров нашего края и Польши, которые удивят своим многообразием. В рамках выставки можно будет не только увидеть, еще и попробовать блюда польской кухни.

Гостей также ждут интерактивные и подвижные конкурсы на знание Польши и Украины. Конкурсы, игры, викторины не дадут скучать ни взрослым, ни детям, уверены организаторы.

Завершится фестиваль грандиозным концертом с участием аматоров польской и украинской культур.

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