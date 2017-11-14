В Харьковской области пройдет фестиваль польской культуры 14 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Гости мероприятия 16 ноября смогут ознакомиться с лучшими образцами польской и украинской культур, найти общие черты культурного наследия и создать основы для сотрудничества в разных сферах деятельности.