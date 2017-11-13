Суд конфисковал нефтепродукты Сергея Курченко на 800 миллионов гривен 13 ноября 2017 г. источник 0 0

Киевский районный суд Одессы в рамках расследования схем бизнесмена Сергея Курченко конфисковал нефтепродукты на сумму более 800 млн гривен.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, в Одесской области конфисковали около 100 тыс. тонн нефтепродуктов в рамках расследования "преступной схемы Курченко".



"Указанное топливо поступило на территорию Украины для реализации преступной организацией под руководством Курченко без уплаты таможенных платежей. Общая стоимость конфискованного по решению Киевского районного суда Одессы топлива составляет более 800 млн гривен", - отметила Сарган.



По ее словам, из-за того, что в ходе расследования суд разрешил реализацию арестованного топлива, в данном случае применена специальная конфискация по всем этим нефтепродуктов или средствам, полученных от их реализации, в том числе процентов. Часть конфискованного топлива находится на нефтебазах.



"Кроме того, от реализации части нефтепродуктов в бюджет в виде налогов уже выплачено более 300 млн гривен, на счетах банковских учреждений находится более 100 млн гривен, на которые начислены более 13 млн гривен процентов и тому подобное", - добавила Сарган.