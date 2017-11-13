На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли пятна 13 ноября 2017 г. источник 0 0

Число пятен на Солнце, считающееся главной характеристикой уровня солнечной активности, стремительно падает до нуля.

В настоящее время на обращенной к Земле стороне не наблюдается ни одного пятна, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.



"Есть ли сейчас пятна на обратной стороне Солнца, сказать трудно, но исходя из фотографий Солнца две недели назад, когда эта сторона была обращена к Земле, пятна отсутствуют и там. Тем самым, наша звезда сейчас очень близка по внешнему виду к идеальному объекту, без каких-либо "недостатков", каким его и представляли люди до начала 17 века", — отмечают ученые.



Число пятен на Солнце является главным параметром, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл, история которого насчитывает уже почти 270 лет. Раз в 11 лет число пятен достигает максимума, а примерно посередине между этими пиками снижается до наименьшего значения, называемого солнечным минимумом. Природа этих изменений оставалась непонятной на протяжении почти 200 лет, и лишь в середине XX века было установлено, что с шагом 11 лет меняется магнитное поле Солнца (поочередно усиливается и ослабляется).



Так как пятна образуются в областях сильного поля, то в моменты максимальной напряженности поля достигает максимума и число пятен.



Магнитная и связанная с ней электрическая энергия Солнца являются основным "топливом" для солнечной активности (солнечные вспышки и выбросы вещества имеют в своей основе электрическую и магнитную природу). По этой причине в годы максимума солнечного цикла растет и "взрывная" активность Солнца. В годы минимума она, напротив, затухает.



Исходя из картины, которая наблюдается сейчас, Солнце неотвратимо движется к очередному минимуму, который будет достигнут в конце 2018 — первой половине 2019 годов. На этом пути на Солнце сначала должны полностью исчезнуть сложные группы пятен и связанные с ними солнечные вспышки, что, похоже, уже произошло. Затем в короне Солнца постепенно начинают всплывать новые потоки магнитного поля, появляются первые пятна, и маховик солнечного цикла начинает новый 11-летний оборот.



В настоящий момент Солнце начало входить в третий этап, характеризующийся постепенным исчезновением пятен. На этом этапе все еще на короткое время могут появляться отдельные пятна и даже происходить слабые вспышки, но это является лишь последними угасающими всплесками активности.



Окончательное исчезновение пятен с Солнца может произойти уже в течение 2-3 ближайших месяцев.