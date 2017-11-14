В украинской армии не хватает юристов и психологов 14 ноября 2017 г. Юлия Андреева 0 0

Именно по таким военно-учетным специальностям отправляются служить офицеры запаса, призванные в ноябре этого года.

Идет второй этап призыва офицеров запаса до 43 лет – тех, кто окончил военную кафедру, но не служил, сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин,



— Плановое задание для Харьковщины — 111 человек. 70 были призваны в июле этого года. На ноябрь плановое задание — 41 офицер запаса, — уточняет он. — В основном нужны радиоэлектронщики, механики, специалисты по ракетному вооружению, психологи и юристы. Именно по этим военно-учетным специальностям будем мобилизовать офицеров.



По словам военкома, в Харьковской области на воинском учете офицеров запаса, которые окончили военную кафедру, но не служили, более 11 тысяч.



— На сегодняшний день 41 офицер отобран и прошел медицинскую и аттестационную комиссию областного военкомата, — продолжает Юрий Калгушкин. — До 13 ноября их уже отправили в высшие военные заведения, где в течение 44 дней они проходят подготовку, а затем отбывают в воинские части – в пункты постоянной дислокации.



Военком подчеркивает: эта категория офицеров в зону АТО для выполнения боевых задач не привлекается.



— Кроме того, на них полностью распространяется ст. 17 и 18 Закона Украины «О военной службе», то есть при наличии оснований – освобождение от службы и предоставление отсрочки. За ними также сохраняются рабочие места, средняя заработная плата, распространяются социальные гарантии, — обещает Юрий Калгушкин.