Нерадивым родителям запретят выезжать за границу

Государство решило ввести дополнительные меры воздействия на нерадивых родителей, которые не хотят обеспечивать своих детей, — например, лишать неплательщиков права управлять автомобилем, выезжать за границу, хранить оружие.
Но приструнит ли это алиментщиков, которым даже уголовная ответственность не страшна?
Сотни тысяч детей, которые воспитываются в неполных семьях, страдают от безответственности и равнодушия взрослых.
— Фактически для страны уже стало нормой, когда один из родителей уклоняется от выполнения своих обязанностей, — говорит министр юстиции Павел Петренко. — Цифры впечатляют. Сейчас в органах исполнительной службы 540 тысяч производств о взыскании алиментов. То есть почти каждый пятый из трех миллионов маленьких украинцев, которые должны получать алименты, лишены гарантированного законом финансового обеспечения.
Меры будут эффективными?
По словам министра юстиции, в предложенном на рассмотрение общественности законопроекте есть изменения, которые введут жесткие, но эффективные меры. Это запрет на выезд за границу до полного погашения долгов по уплате алиментов; запрет на управление автомобилем, владение оружием и занятие охотой. Среди мер воздействия на неплательщиков — 240 часов социальных работ в пользу местной общины с направлением средств на счет ребенка. Кстати, последняя мера может применяться многократно — до погашения задолженности. Кроме того, предлагается отмена авансовых платежей и сборов для родителей, которые подают соответствующий иск в суд, и внедрение эффективных механизмов уголовного преследования злостных неплательщиков алиментов.
В Кабмине также напомнили, что с начала года государственные исполнители Министерства юстиции обеспечили уплату 1,7 млрд. грн. долгов, которые получили полмиллиона детей. Однако кардинально изменить ситуацию без законодательных изменений крайне тяжело.
Президент Ассоциации многодетных матерей Харькова АММА Юлия Ибрагим соглашается: проблема с алиментщиками тянется десятилетиями.
— Многие нерадивые папы решают вопрос так: стараются максимально уходить от уплаты налогов и официального трудоустройства, чтобы мамы получали минимальную сумму на ребенка. И с этой проблемой бороться, конечно, нужно, — говорит Юлия Ибрагим. — Но поможет ли система, которую сейчас хотят ввести? Будем надеяться, что она будет иметь позитивные плоды, и не найдется лазеек, которые позволят безответственному родителю в очередной раз уйти от ответственности. Ведь скрывают доходы, как правило, не самые бедные и не самые несчастные алиментщики. Обойти закон им помогают адвокаты, зачастую дорогостоящие.
Почему уголовная ответственность не пугает
На сегодняшний день, по словам юриста Александра Игнатюка, злостное уклонение от уплаты алиментов в Украине наказывается исправительными работами до одного года или ограничением свободы на тот же срок (ст. 164 ч. 1 УК Украины). Если человек уже был осужден за злостное уклонение от уплаты алиментов, то он наказывается исправительными работами до двух лет или ограничением свободы на два года (ст. 164 ч. 2 УК Украины).
Однако привлечь виновного к уголовной ответственности довольно сложно.
— По закону, уголовная ответственность наступает именно за злостное уклонение от уплаты алиментов. То есть, если виновник найдет вескую причину неуплаты, то и злостным уклонение не назовешь. А причины могут быть разные: уволили с работы – ищу другую, сократили на работе, болел и тому подобное. Ну и, соответственно, платить он желает, да только нечем, — рассказывает юрист.
Государство взращивает иждивенцев
Вместе с тем Юлия Ибрагим затронула еще одну весьма актуальную для Украины проблему – материальную поддержку малоимущих семей. С одной стороны – государственная помощь действительно помогает семьям сводить концы с концами, а с другой – попросту стимулирует таких родителей к иждивенчеству.
— Есть страны, которые заинтересованы в том, чтобы рождаемость повышалась и стимулируют этот процесс. Однако, например, во Франции или Словении социальная защита семей, в которых есть дети – и тем более, много детей, – вовсе не формирует иждивенчества. У нас, к сожалению, множество людей стараются слыть не работающими, чтобы получать пособие как малообеспеченные. Родители не оформляют брак, чтобы иметь дополнительные материальные выгоды от государства. Таким образом, государство само, к сожалению, стимулирует негативные качества в гражданах. И сейчас очень важно с этим правильно работать, — говорит Юлия Ибрагим. — Я думаю, наша страна тоже придет к нормальной системе социальной помощи, но когда – для меня это загадка.
По словам эксперта, сейчас проблема стоит очень остро.
— У нас в ассоциации много семей. Все они разные и переживают разные ситуации. Но меня беспокоит, что большинство из них благодаря государственным пособиям просто привыкают быть постоянно несчастными. Они не хотят выходить из состояния постоянной нужды, бедности, состояния «протянутой руки». Это просто бич нашего времени, — сетует Юлия Ибрагим.
Для сравнения глава ассоциации приводит пример, как решаются подобные проблемы за рубежом.
— В других странах, где иждивенчество не выгодно, если и дают пособие, то человек должен его отработать, — рассказывает Юлия Ибрагим. — Что далеко ходить? Взять хотя бы Россию – там человек пособие по малообеспеченности может получать лишь какой-то определенный срок, а потом должен трудоустроиться. У нас же этого нет. Наши семьи десятки лет входят в списки малообеспеченных. Такие люди ни к чему не стремятся.
Люди научились обманывать государство
Кроме того, по мнению Юлии Ибрагим, в разряд «несчастных» зачастую попадают семьи с достатком выше среднего, которые без зазрения совести пользуются своей мнимой малообеспеченностью.
— Они скрывают доходы, — поясняет она. — Посмотрите, кто приезжает в парк Горького в льготный день, предусмотренный для малообеспеченных – людей, имеющих соответствующие справки, то есть получающих пособие. Под парком стоят «Лексусы» и другие дорогие машины. Из авто выходят замечательные хорошо одетые «малообеспеченные» семьи и идут бесплатно развлекаться. Люди научились обманывать государство, и государство закрывает на это глаза. А для семей, которым действительно нужна поддержка (например, папа и мама работают, хотят больше дать своим детям, но не дотягивают) – никакой помощи, никаких льгот, никаких новых возможностей. Что уж говорить об алиментщиках...