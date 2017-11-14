Нерадивым родителям запретят выезжать за границу 14 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Государство решило ввести дополнительные меры воздействия на нерадивых родителей, которые не хотят обеспечивать своих детей, — например, лишать неплательщиков права управлять автомобилем, выезжать за границу, хранить оружие.