Харьковчане не торопятся создавать ОСМД

Нет системной работы

Должен ли «Жилкомсервис» списывать дом с баланса?

Управляющие компании не готовы заходить на рынок

«Наш народ можно только заставить»

А воз и ныне там

Напомним, 1 июля 2015 года вступил в силу закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» №417, прозванный в народе «Смерть ЖЭКам». Закон предполагает, что система управления отечественным жилищным хозяйством должна быть полностью изменена. Управление многоквартирным домом должно осуществляться либо через ОСМД, которое жильцы смогут создать, либо через управляющую компанию, которую они выберут большинством голосов на общем собрании. На этот выбор давался год. Речь шла о том, что если до 1 июля 2016 года горожане не определятся с управляющей компанией — городской совет назначит ту компанию, которую выберут на конкурсной основе по определенным критериям. Ею могут стать как коммунальные предприятия (например КП «Жилкомсервис», которое и сейчас обслуживает дома), так и частные компании. Пока харьковчане не выберут управляющую компанию или не создадут ОСМД, их дома продолжает обслуживать КП «Жилкомсервис».

Потребность в принятии закона о ЖКХ возникла после того, как 1 июля 2015 года вступил в силу закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», который зафиксировал, что в многоквартирном доме может быть только три формы управления: непосредственно совладельцами, объединением совладельцев и управляющим. В то же время вопрос отношений между управляющим и совладельцами многоквартирных домов не был урегулирован. Закон №1581-д «О жилищно-коммунальных услугах» призван упорядочить эти отношения.Между тем, по мнению экспертов, законодательная новация не в силах сдвинуть с мертвой точки процесс создания ОСМД и выбора жильцами управляющих компаний — по крайней мере в Харькове.Процесс создания ОСМД в Харькове застопорился и движется в обратную сторону, утверждает один из основателей волонтерского Центра помощи ОСМД и ОСН Сергей Ряполов. Закон о ЖКХ этот процесс подтолкнуть не в силах, поскольку, по мнению эксперта, лишь разграничивает некоторые нюансы, но не решает основных проблем, которые возникают при создании ОСМД, – мешают чиновники.— Например, одна из основных проблем: жильцы дома создают ОСМД, а «Жилкомсервис» не списывает дом с баланса и продолжает, допустим, убирать территорию. Соответственно, управляющий не может нанять другую компанию по уборке территории, поскольку выставлять счет за одни и те же услуги два раза нельзя, — говорит Сергей Ряполов. — Еще одна проблема — в собесе не переоформляют субсидии, то есть субсидии не переводятся на счет ОСМД. Существует масса других проблем — с тем же облэнерго, в частности. Потому что, тот же «Жилкомсервис», не списывая дом со своего баланса, оставляет за собой облэнерговский прибор. И ОСМД остается в заложниках их решения.По словам Сергея Ряполова, представители общественных и международных организаций, которые мониторят вопрос создания и функционирования ОСМД, решили на этой неделе собраться и коалиционно подготовить поправки в законодательство о введении уголовной ответственности за невыполнение законных норм.— Это будет не точечное решение какого-то одного вопроса, а системный подход, — говорит он. — Как минимум — штрафы, как максимум — уголовная ответственность, поскольку тут речь идет уже о присвоении собственности.По мнению Сергея Ряполова, чиновники всячески препятствуют процессу создания ОСМД, поскольку боятся потерять электорат на выборах.— Жильцы, которые полностью зависят от ЖЭКов – это огромное электоральное поле, — считает он. – Ведь сотрудник ЖЭКа — дворник, электрик, сантехник – имеет доступ во дворы, в дома, подъезды, непосредственно к жильцам в квартиры. Это развернутая сеть, которая может распространять нужную информацию бесплатно — за счет городских денег. Это инструмент, который городские власти дешево, а иногда и бесплатно задействуют на выборах. Поэтому в горсовете и ищут пенсионеров, малоимущих, которые подают иски для аннуляции уже созданных ОСМД.Начальник отдела по контролю за деятельностью ЖК, ЖКХ и ОСМД Департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета Александр Беляцкий подтверждает: ОСМД в Харькове создаются не очень активно. Но причину называет совершенно иную.— Когда приняли Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирных домах» (закон 417), у нас был пик создания ОСМД. Сейчас же особой мотивации у людей нет, — утверждает он. – Когда все очень дорого, а за все придется платить из собственного кармана (именно это подразумевает ОСМД), особой активности в создании объединений нет.Чиновник уверяет: в Харькове так много делается в коммунальных домах, что жильцы просто не спешат в ОСМД, где все надо начинать с нуля, делать самостоятельно.— А во-вторых, нет системной работы, — продолжает Александр Беляцкий. — Все хотят ОСМД изнасиловать – начиная от облэнерго, где им выставляют такие условия, от которых стонут даже ОСМД в новостройках. Объединения совладельцев просто разрывают на части техническими условиями и перечнем документов, которые они никогда не соберут, чтобы перевести жильцов на прямые расчеты. С газовщиками тоже не все просто — объединения чуть не на коленях выпрашивают договоры, и в Киеве об этом знают. Потом они должны сделать предоплату за газ. Выходит председатель и говорит: «Газ нам пока не подают, но мы должны собрать по пять тысяч гривен, чтобы заплатить «Нафтогазу» наперед, и только тогда нас подключат». Как вы думаете, нравится это народу? ОСМД самым последним включают тепло. Вот создали люди ОСМД — и сидят до января с холодными батареями. Таковы отношения с монополистами. Поэтому рассказывать об ОСМД — это хорошо, но когда объединение остается один на один со своими проблемами — жильцы воют.По словам Александра Беляцкого, с начала года в Харькове было создано всего лишь с десяток ОСМД – в основном в результате реорганизации ЖСК, которые строились еще до 1991 года.— Новое законодательство под ОСМД пишется, а не под жилищную кооперацию, — поясняет он. — Поэтому, чтобы участвовать в государственных программах, программах энергоэффективности – старые кооперативные дома реоргнизовываются в ОСМД. Кстати, в Украине жилищные кооперативы остались практически только в Харькове – в других городах их давно реорганизовали.По словам Александра Беляцкого, КП «Жилкомсервис» никакие дома с баланса не списывает — он даже права на это не имеет согласно закону.— Коммунальному предприятию передали эти дома в оперативное управление. Дом снимается с баланса «Жилкомсервиса» распоряжением управления коммунального имущества и ставится на баланс ОСМД. Но при этом дом остается в собственности городской громады. Так было раньше — до закона номер 417, — поясняет чиновник. — Закон 417 сделал всех жильцов дома сособственниками, то есть дом принадлежит всем владельцам квартир — на бумаге, по закону. И сейчас он должен списываться и передаваться в управление. Но списывает дом не «Жилкомсервис», а собственник. Собственник этого дома — городская громада. И списываться дом может исключительно на сессии городского совета. Поймите, дом – это не собственность «Жилкомсервиса», ему передали его на баланс во временное управление. Как «Жилкомсервис» может списывать дом?Если жильцы хотят, чтобы дом был передан в управление – надо обращаться к Харьковскому городскому голове, подсказывает Александр Беляцкий.— Пишут заявление на имя мэра: «Просим передать дом в управление» — и он передается. Правда, предварительно собирается комиссия, проводится работа управлением коммунального имущества и приватизации, которое смотрит, что там в доме находится, проводит списание, если надо. Там может быть куча нежилых помещений, каких-то объектов, на которые надо переоформлять документы. То есть это непростая работа, — говорит чиновник.Процесс выбора жильцами управляющих компаний в Харькове тоже не особо движется, потому что управляющие компании сегодня просто не готовы заходить на рынок, уверяет Александр Беляцкий. С этим, по мнению чиновника, может справиться разве что все то же коммунальное предприятие.— Если управляющая компания зайдет на рынок, будет получать ежемесячно убытки. Так что заходить смогут только государственные или коммунальные компании, которые будут дотироваться. Ну подумайте, если жители из 100% оплаты вносят за тот же, допустим, вывоз мусора, обслуживание лифтов лишь 70%, где управляющей компании брать эту недоплату? То есть она ежемесячно будет попадать в убыток на 30% . Какие управляющие компании захотят работать на рынке? Рынок сегодня пустой по всей Украине, — уверяет Александр Беляцкий.Исключение, по его словам, составляют лишь мошенники.— Работали у нас всевозможные организации, которые люди выбирали в управляющие, а они лишь зарабатывали на этом деньги и ничего не делали. Так называемые мошенники, — рассказывает Александр Беляцкий. — Ходят по домам и рассказывают людям, как им повезло — они будут жить как в Европе, ни за что платить не будут, все у них будет сверкать и сиять, а оказывается — все наоборот.По мнению Александра Беляцкого, новый закон о ЖКХ не способен сдвинуть с мертвой точки процесс создания ОСМД и выбора жильцами или назначения управляющей компании.— Ну как он может подтолкнуть людей делать то, что им не нравится? — разводит руками чиновник. — Наш народ можно только заставить. Вот если будут законы нормальные, как в Польше, например, — тогда другое дело. Там 100% ОСМД, только по другому называются. Но это не значит, что народ на протяжении 20 лет уговаривали создавать объединение. Там взяли — и с помощью законом одним махом перевели все дома в ОСМД. А не так как у нас: хотите — делайте, не хотите — не делайте. К чему это приведет? Никакой системной работы нет, и те ОСМД, которые сейчас существуют — они все в грязи, погрязли по уши, потому что председатели деньги воруют направо и налево, а жильцы сидят без тепла, как бомжи. На конец месяца на счетах ноль, председатели тут «хорошо работают» — все списывают на собственные нужды. А из-за того, что никакой ответственности, никакого контроля нет (потому что председателя контролируют соседи — его люди) — там такое творится, что вы себе даже не представляете.По словам Александра Александра Беляцкого, ОСМД — это разве что панацея для новостроек.— Там живут более состоятельные люди, соседи не дерутся друг с другом и не рассказывают, у нас 90% пенсионеров и 10% инвалидов, поэтому мы палец о палец ударить не можем, — говорит он.