Объявляется новый набор в учебные группы Универсальной школы журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков»

Приглашаем всех, кто хочет получить знания и практические навыки в сфере журналистики, телекоммуникаций и интернет-пространстве, а также тех, кто хочет добиться успеха через новые знания.

9 предметов — только актуальные знания и умения;

5 месяцев обучения — интересные лекции и полезная практика;

8 часов занятий каждую неделю с профессионалами-практиками своего дела.

Малые группы по направлениям: «Риторика и ораторское мастерство», «Создание сайта и блога «От А до Я», «Теория аргументации».

В программе обучения – базовый курс 9 в 1, малые тематические группы и индивидуальное обучение.Это единственная школа, занятия и практика в которой будут проходить на территории действующего харьковского телеканала, в рабочей студии!• на тех, кто хочет стать профессионалом в медиа-сфере;• на тех, кто мечтает своими руками создать собственный блог или сайт, а также научиться зарабатывать на их монетизации;• на тех, кто хочет освоить этику делового общения;• на тех, кто желает научиться качественно излагать свои мысли;• на всех желающих учиться чему-то новому и самореализоваться через полученные знания;• на тех, кто, имея собственное дело, хочет научиться правильно продвигать его через интернет-рекламу;• на журналистов, имеющих опыт работы в СМИ, но желающих повысить свою квалификацию.• за время учебы Вы ознакомитесь с важнейшими вопросами, касающихся теле, радио и интернет- журналистики, приобретёте реальные практические навыки, необходимые для работы в медийном и новостном пространстве, научитесь эффективно работать с информацией и обретете собственный стиль;• попробуете себя в роли ведущего в студийной программе;• получите основы ораторского мастерства и освоите основные риторические приемы;• во время учебы Вы не только изучите основы создания сайтов, блогов, их правильного развития и продвижения с целью дальнейшего применения этих знаний в практической деятельности, но и самостоятельно создадите и запустите свой сайт или блог, подготовите медиаплан рекламной кампании, а также разработаете стратегию интернет-рекламы;• освоите все навыки делового общения, научитесь правильно себя презентовать, гармонично выстраивать диалог с собеседником, ознакомитесь с техниками эффективного слушания, узнаете как выработать стрессоустойчивость и изучите основы невербального общения, научитесь устранять неэффективные формы поведения, разовьете навыки коммуникативного общения;• освоите фотомастерство со всеми его законами и правилами, несмотря на то, с помощью чего будете фотографировать;• получите базовые знания знания по медиаграмотности;• и многое другое...Знания, полученные при изучении всех дисциплин, в виду своей универсальности и практической актуальности можно использовать в направлениях, связанных, как с журналистикой, так и другими видами деятельности.• Занятия будут проходить по адресу:• Начало занятий – 3 февраля 2018 г.• Время проведения занятий – по выходным дням, с 10.00 до 18.00, еженедельно;• Заявки принимаются до 26 января 2018 г.• Худякова Виктория, руководитель проекта:; Кожевникова Лариса, администратор курсов:• Секретарь: