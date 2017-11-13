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Объявляется новый набор в учебные группы Универсальной школы журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков»

Объявляется новый набор в учебные группы Универсальной школы журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков»
Приглашаем всех, кто хочет получить знания и практические навыки в сфере журналистики, телекоммуникаций и интернет-пространстве, а также тех, кто хочет  добиться успеха через новые знания.
В программе обучения – базовый курс 9 в 1, малые тематические группы и индивидуальное обучение.

Базовый  курс:

  • 9 предметов — только актуальные знания и умения;
  • 5 месяцев обучения — интересные лекции и полезная практика;
  • 8 часов занятий каждую неделю с профессионалами-практиками своего дела.
  • Малые группы по направлениям: «Риторика и ораторское мастерство», «Создание сайта и блога «От А до Я», «Теория аргументации».

Это единственная школа, занятия и практика в которой будут проходить на территории действующего харьковского телеканала, в рабочей студии!

НА КОГО РАССЧИТАНА ШКОЛА:

•    на тех, кто хочет стать профессионалом в медиа-сфере;
•    на тех, кто мечтает своими руками создать собственный блог или сайт, а также научиться зарабатывать на их монетизации;
•    на тех, кто хочет освоить этику делового общения;
•    на тех, кто желает научиться качественно излагать свои мысли;
•    на всех желающих учиться чему-то новому и самореализоваться через полученные знания;
•    на тех, кто, имея собственное дело, хочет научиться правильно продвигать его через интернет-рекламу;
•    на журналистов, имеющих опыт работы в СМИ, но желающих повысить свою квалификацию.

ВЫ ПОЛУЧИТЕ МАКСИМУМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:

•    за время учебы Вы ознакомитесь с важнейшими вопросами, касающихся теле, радио и интернет- журналистики, приобретёте реальные практические навыки, необходимые для работы в медийном и новостном пространстве, научитесь эффективно работать с информацией и обретете собственный стиль;
•    попробуете себя в роли ведущего в студийной программе;
•    получите основы ораторского мастерства и освоите основные риторические приемы;
•    во время учебы Вы не только изучите основы создания сайтов, блогов, их правильного развития и продвижения с целью дальнейшего применения этих знаний в практической деятельности, но и самостоятельно создадите и запустите свой сайт или блог, подготовите медиаплан рекламной кампании, а также разработаете стратегию интернет-рекламы;
•    освоите все навыки делового общения, научитесь правильно себя презентовать, гармонично выстраивать диалог с собеседником, ознакомитесь с техниками эффективного слушания, узнаете как выработать стрессоустойчивость и изучите основы невербального общения, научитесь устранять неэффективные формы поведения, разовьете навыки коммуникативного общения;
•    освоите фотомастерство со всеми его законами и правилами, несмотря на то, с помощью чего будете фотографировать;
•    получите базовые знания знания по медиаграмотности;
•    и многое другое...

Знания, полученные при изучении всех дисциплин, в виду своей универсальности и практической актуальности можно использовать в направлениях, связанных, как с журналистикой, так и другими видами деятельности.

•    Занятия будут проходить по адресу: г. Харьков, площадь Свободы 8, 5 этаж.
•    Начало занятий – 3 февраля 2018 г.
•    Время проведения занятий – по выходным дням, с 10.00 до 18.00, еженедельно;
•    Заявки принимаются до 26 января 2018 г.
•    Худякова Виктория, руководитель проекта: 050-400-800-2, 068-076-58-20; Кожевникова Лариса, администратор курсов: 050-401-72-70.
•    Секретарь: 057-758-16-13.

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