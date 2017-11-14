Харьков

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Харьковчанам явилось редкостное явление

Харьковчанам явилось редкостное явление
Гроза, которая прошла в Харькове в воскресенье, 12 ноября, – нетипичное явление для этого времени года.
Как сообщила SQ заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко, это произошло из-за того, что активный холодный фронт после прохождения Кременчугского водохранилища в Полтавской области переместился на территорию теплой Харьковской области. Ветер достигал скорости 19 м/с, в Харькове – 18 м/с. Местами в области выпал град.

– Мы прогнозировали сильные порывы ветра, но не грозу, – говорит Евгения Ляшенко. – Обычно грозовая деятельность ослабевает уже в начале сентября, а мы увидели такое явление в ноябре.

Гроза в холодное время года — редкое явление, но, как говорит завсектором метеопрогнозов, такое случается даже зимой, если на холодную территорию приходят теплые воздушные массы.

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