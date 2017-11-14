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Харьковский турист вернулся живым с экстрима по Молдове

фото: Андрей Нечепоренко


Харьковский турист вернулся живым с экстрима по Молдове
Известный харьковский велопутешественник Андрей Нечепоренко совершил очередной велопоход первой категории сложности – на этот раз по бездорожью и непогоде.
Едва восстановившись после сложной операции, неугомонный (в хорошем смысле слова) велоспортсмен Андрей Нечепоренко отправился в новый поход. Маршрут проходил по Одесской области и Молдове.

За шесть дней отважная четверка (а кроме самого Андрея Нечепоренко в велопоходе участвовали Сергей и Людмила Лехан из Белгород-Днестровского и Иван Коленюк из Чугуева) преодолела 387 км.

Стартовав из села Слободка Одесской области, велотуристы проехали по дорогам и тропам Украины и Молдовы, по бездорожью Приднестровья и финишировали в Каролина-Бугаз Одесской области.

– Впервые за 25 лет два клуба – «Вершина» из Белгород-Днестровского Одесской области и туристско-альпинистский клуб «ХПИ» из Харькова – собрались провести совместный велопоход в межсезонье. Заодно – поделится туристическим опытом и испытать на практике научные исследования на загрузку велосипедистов непосредственно в походе. А уж совместить спортивную и познавательно-историческую составляющие похода, согласитесь, – приятное и полезное дополнение в туризме, – поясняет Андрей Нечепоренко, который руководил походом.

Спортивно-познавательный велопоход проходил через живописные и исторические места:  скальные монастыри и водопады, ботанический сад, памятник авиаторам, историко- краеведческий музей, памятник Гагарину, руины Тираспольской крепости, Старый Орхей (историко-археологический комплекс), берег Днестровского лимана со множеством интересностей и многое-многое другое...

По итогу из 387 км пути около 50 км велосипедисты прошли по грунтовым и полевым дорогам, тропам, бездорожью, радиальным пешеходным выходам к водопадам с преодолением природных катаклизмов. Ежедневно туристы проходили крутые затяжные подъемы и спуски. Суммарный набор высоты составил 4028 метров. Кстати, за весь велопоход у его участников поломок техники не наблюдалось, отмечает руководитель похода. И везде – доброжелательное и гостеприимное настроение местного населения.

– Правда, погода нас не порадовала, – посетовал Андрей Нечепоренко. – Уже на второй день, непосредственно в Молдове, солнечный день перешел в похолодание, дождь и шквальный ветер. Мы тогда даже не догадывались, что оказались сразу в двух циклонах – Флоренс 1 и Флоренс 2. К сложности проезда по грунтовым дорогам, тропам и просто по бездорожью, затяжным крутым подъемам и спускам по скальным участкам добавился дождь и усиливающийся ветер. Размокающую от дождя дорогу пришлось преодолевать пешком, неся велосипеды в буквальном смысле «на горбу». Наконец, в селе Городиште нас, грязных и промокших, приютила местная жительница. Отогревшись и не злоупотребляя гостеприимством, мы решились на рывок – доехать до Цыпово, где есть Успенский скальный монастирь, и там заночевать.

Однако за целый день туристы с трудом преодолели 25 км, стали выбиваться из самими же утвержденного графика. В Цыпово тамошние жители предупредили: в ближайшие дни ожидается дождь, сильный ветер, падение температуры. И вообще по всей Молдове гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

Но и это не остановило туристов.

– Преодолевая погодные катаклизмы, мы, в конце концов, добрались до Бранешт, – рассказывает Андрей Нечепоренко. – Местные жители помогали нам во всем. Честно говоря, за целый день мы так измотались, что, поужинав, повалились спать. Однако, результат дня – 71 км.

Итогом следующих двух дней уже были 92 км. И чем ближе туристы подъезжали к украинской границе, тем благоприятнее становилась погода.

– Шестой день выдался еще теплее предыдущего, погода пошла на улучшение, и вообще мы ехали уже по родной украинской земле, стремясь поскорее достичь финиша. Пгт Овидиополь – на берегу Днестровского лимана. Побывали и в селе Роксоланы – «Античный город» с раскопками, – делится впечатлениями Андрей Нечепоренко. – Наконец, финишировали в Каролина-Бугазе, откуда уже электричкой доехали до Белгород-Днестровского. Там тоже, кстати, не обошлось без экскурсий: крепость, источник святого Иоанна Сочавского, краеведческий музей. И эти экскурсии провели нам наши коллеги по походу – Сергей и Людмила Лехан.

После всего пережитого и пройденного добраться домой, в Харьков и Чугуев, половине команды уже никакого труда не составляло…

Впереди участников похода ждет защита технического отчета, обработка данных практического исследования, участие в практических научных конференциях и, безусловно, участие в очередных экстримах.


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