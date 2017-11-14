Начальника отдела Минобороны поймали на взятке 14 ноября 2017 г. Каролина Борец 0 0

На Харьковщине во время получения взятки задержан начальник квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины.

Военной прокуратурой Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в получении неправомерной выгоды разоблачили начальника квартирно-эксплуатационного отдела Харькова Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Следствием установлено, что чиновник требовал от представителя Общества с ограниченной ответственностью взятку в размере 45 тысяч гривен за подписание дополнительного соглашения на поставку природного газа.



В понедельник, 13 ноября, во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 23 тысячи гривен взяточника задержали.