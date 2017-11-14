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Начальника отдела Минобороны поймали на взятке

Начальника отдела Минобороны поймали на взятке
На Харьковщине во время получения взятки задержан начальник квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины.
Военной прокуратурой Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в получении неправомерной выгоды разоблачили начальника квартирно-эксплуатационного отдела Харькова Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что чиновник требовал от представителя Общества с ограниченной ответственностью взятку в размере 45 тысяч гривен за подписание дополнительного соглашения на поставку природного газа.

В понедельник, 13 ноября, во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 23 тысячи гривен взяточника задержали.

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