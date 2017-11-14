Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Луи Пастера, 200 (п. №3, стояк) до 20:00 14.11.17 г.

Киевский район:  ул. Алчевских (Артема), 1 до 20:00 14.11.17 г

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 26(п. №6, стояк) до 17:00 14.11.17 г.,  пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63 (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 29-а (п. №2, стояк) до 20:00 14.11.17 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №12) до 20:00 15.11.17 г.

Новобаварский район: пр. Дзюбы, 2 (п. №3, стояк), ул. Исполкомовская, 17-28 (ч/с), ул. Баварская, 11, 13 до 20:00 14.11.17 г.

Основянский район: ул. Вокзальная, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 14.11.17 г.

Слободской район: ул. Плехановская, 145 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ньютона, 139-а (п. №2, стояк)  до 20:00 14.11.17 г.

Шевченковский район: ул. Новомирная, 18-30/20 (ч/с), пр. Победы, 67(п. №4, стояк), 78-б (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 14.11.17 г.

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