Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 14 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: ул. Луи Пастера, 200 (п. №3, стояк) до 20:00 14.11.17 г.



Киевский район: ул. Алчевских (Артема), 1 до 20:00 14.11.17 г



Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 26(п. №6, стояк) до 17:00 14.11.17 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63 (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 29-а (п. №2, стояк) до 20:00 14.11.17 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №12) до 20:00 15.11.17 г.



Новобаварский район: пр. Дзюбы, 2 (п. №3, стояк), ул. Исполкомовская, 17-28 (ч/с), ул. Баварская, 11, 13 до 20:00 14.11.17 г.



Основянский район: ул. Вокзальная, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 14.11.17 г.



Слободской район: ул. Плехановская, 145 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ньютона, 139-а (п. №2, стояк) до 20:00 14.11.17 г.



Шевченковский район: ул. Новомирная, 18-30/20 (ч/с), пр. Победы, 67(п. №4, стояк), 78-б (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 14.11.17 г.