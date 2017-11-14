Политика

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Курт Волкер и Владислав Сурков не пришли к единой позиции по Украине

Курт Волкер и Владислав Сурков не пришли к единой позиции по Украине
В Белграде прошли переговоры спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.
Посольство США в России сообщило, что на них состоялось всестороннее обсуждение текущего положения дел в дипломатической сфере касательно усилий по прекращению боевых действий на Донбассе.

"Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, совместная работа в этом направлении будет продолжена. В соответствии с Минскими соглашениями существовала необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности. Обе стороны проанализируют мнения, высказанные в ходе состоявшейся встречи, и обдумают дальнейшие пути решения этой задачи", - говорится в пресс-релизе американского посольства.

Агентство ТАСС в свою очередь со ссылкой на Суркова сообщает, что на переговорах поднимали вопрос миротворческой миссии для Донбасса.

"Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль", - сказал помощник президента России.

"Представители России и США солидарны в главном - минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта", - добавил Сурков.

Напомним, что это была третья встреча Волкера и Суркова. 21 августа они провели переговоры в Минске, а 7 октября - в Белграде.

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