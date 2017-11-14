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Ученые написали человечеству второе письмо-предупреждение

Ученые написали человечеству второе письмо-предупреждение
Второе предупредительное письмо человечеству подписали более 15 000 мировых ученых из 184 стран, указывая на угрозы глобального масштаба и возможные шаги для их решения.
Прогнозы ученых весьма неутешительны и свидетельствуют о том, что к первому письму, написанному в 1992 году, не прислушались.

«Мы ставим под угрозу наше будущее, не утруждаясь нашим интенсивным, но географически и демографически неравномерным материальным потреблением, и не воспринимая постоянное быстрый рост населения как основной фактор многих экологических и даже общественных угроз», - говорится в письме под названием «Предостережение мирового научного сообщества человечеству: второе предупреждение».

Ученые отмечают, что со времени опубликования первого письма, все основные угрозы окружающей среде стали более масштабными и призывают к более решительным.

«Быстрое глобальное снижение показателей озоноразрушающих веществ демонстрирует, что мы можем делать позитивные изменения, когда мы будем действовать решительно», - говорится в письме.

Среди шагов, которые ученые предлагают немедленно предпринимать, чтобы спасти человечество: использование возобновляемой энергии, снижение рождаемости, бережное использование природных богатств, потребление большего количества пищи на растительной основе, прекращение погони за материальными благами взамен рациональное их распределение в обществе, пресечение браконьерства, торговли людьми, и тому подобное.

«Этот рецепт был четко сформулирован ведущими учеными мира 25 лет назад, но в большинстве случаев мы не обратили внимание на их предупреждения», - указывают ученые, предупреждая, что «скоро будет слишком поздно менять курс от нашей траектории неудачи, а время истекает».

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