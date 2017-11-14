Происшествия

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Под Харьковом в райотделе полиции умер мужчина

Под Харьковом в райотделе полиции умер мужчина
В Харьковском отделе полиции в городе Мерефа умер человек.
34-летнего мужчину доставили на допрос в отдел полиции Харьковского района вечером 11 ноября, а утром 12 ноября нашли в здании отдела мертвым, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Предварительно известно, что умерший - человек без определенного места жительства, страдал алкогольной зависимостью, подозревался в краже. В отделе полиции он почувствовал себя стало плохо, "скорая" оказала ему помощь, но в больницу он ехать не захотел. Родственники забрать мужчину отказались, и полицейские разрешили ему переночевать.

По факту смерти человека в райотделе полиция проводит служебное расследование, о его результатах в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области обещают сообщить завтра.

Прокуратура квалифицирует происшествие по ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий.

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