Под Харьковом в райотделе полиции умер мужчина 14 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковском отделе полиции в городе Мерефа умер человек.

34-летнего мужчину доставили на допрос в отдел полиции Харьковского района вечером 11 ноября, а утром 12 ноября нашли в здании отдела мертвым, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.



Предварительно известно, что умерший - человек без определенного места жительства, страдал алкогольной зависимостью, подозревался в краже. В отделе полиции он почувствовал себя стало плохо, "скорая" оказала ему помощь, но в больницу он ехать не захотел. Родственники забрать мужчину отказались, и полицейские разрешили ему переночевать.



По факту смерти человека в райотделе полиция проводит служебное расследование, о его результатах в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области обещают сообщить завтра.



Прокуратура квалифицирует происшествие по ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий.