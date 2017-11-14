Украина завалила соседние страны грибами 14 ноября 2017 г. источник 0 0

В этом году Украина экспортировала 279 тонн грибов. Это около 1% от всего производства.

В прошлом году за этот же период экспорт составил всего 5 тонн, то есть в этом году показатель увеличили в 55 лет. А за весь 2016-й продали за границу 40 тонн шампиньонов, сообщает отраслевое Национальное грибное агентство "УМДИС".



География экспорта не слишком разнообразная, как и незначительное количество экспортеров. 79% грибов (220 тонн) продали в Молдавию, еще 20% (56 тонн) – в Беларусь. На остальные страны пришелся 1%: по одной поставке осуществили в Румынию, Израиль и Кувейт. Напомним, экспорт свежих грибов в Россию запрещен.



Средняя цена реализации составила 23,6 грн за килограмм (без НДС).



"Несмотря на низкие внутренние цены на шампиньон, быстрому развитию экспорта мешают несколько факторов: сложности с формированием крупных партий; неравномерное качество и небольшой срок хранения; пассивность производителей", - говорится в сообщении.



За килограмм шампиньонов в Украине сейчас просят 1,2-2 доллара (32-54 грн), в Беларуси ― 4 доллара (108 грн), а в европейских странах ― 2,5-6 долларов (67-160 грн), сообщает Agravery.



Отметим, что в среднем украинец съедает за год 1,2 кг грибов, а европеец - около 3 кг.