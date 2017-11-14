Экономика

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Украина завалила соседние страны грибами

Украина завалила соседние страны грибами
В этом году Украина экспортировала 279 тонн грибов. Это около 1% от всего производства.
В прошлом году за этот же период экспорт составил всего 5 тонн, то есть в этом году показатель увеличили в 55 лет. А за весь 2016-й продали за границу 40 тонн шампиньонов, сообщает отраслевое Национальное грибное агентство "УМДИС".

География экспорта не слишком разнообразная, как и незначительное количество экспортеров. 79% грибов (220 тонн) продали в Молдавию, еще 20% (56 тонн) – в Беларусь. На остальные страны пришелся 1%: по одной поставке осуществили в Румынию, Израиль и Кувейт. Напомним, экспорт свежих грибов в Россию запрещен.

Средняя цена реализации составила 23,6 грн за килограмм (без НДС).

"Несмотря на низкие внутренние цены на шампиньон, быстрому развитию экспорта мешают несколько факторов: сложности с формированием крупных партий; неравномерное качество и небольшой срок хранения; пассивность производителей", - говорится в сообщении.

За килограмм шампиньонов в Украине сейчас просят 1,2-2 доллара (32-54 грн), в Беларуси ― 4 доллара (108 грн), а в европейских странах ― 2,5-6 долларов (67-160 грн), сообщает Agravery.

Отметим, что в среднем украинец съедает за год 1,2 кг грибов, а европеец - около 3 кг.

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