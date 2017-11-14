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«Усатый» ноябрь: почему украинские онкологи и урологи перестали бриться

«Усатый» ноябрь: почему украинские онкологи и урологи перестали бриться
Украинские медики взяли на вооружение идею коллег с Запада про Movember – так там называют отращивание усов в течение ноября. "Усатый" ноябрь врачи посвящают информации о раке предстательной железы.
Онкологи и урологи не бреются, чтобы вызвать вопрос, почему – и в ответ рассказать о необходимости регулярных проверок. Отращивание усов превратилось в глобальную акцию, которая ежегодно собирает сотни миллионов долларов по всему миру – эти деньги идут на научные исследования рака простаты. В столичном Институте рака уже растет десяток врачебных усов, которые планируют сбрить 1 декабря.

Акцию активно поддерживают и в регионах. Например, в Черновцах, потому что только в этом году на Буковине диагностировали 117 новых случаев рака простаты.

"Сначала к главному врачу подошел, а уже потом заручился поддержкой коллег", - пояснил автор идеи Олег Черный.

Инициативу охотно подхватили коллеги.

"Они изменились в цвете, но растут – это говорит о том, что все функции еще работают нормально. Жена говорит, что я ей напоминаю прапорщика не очень трезвого. Но мне приятно это слышать", - смеется заведующий отделением реанимации Александр Ляшко.

Мужской рак ежегодно обнаруживают у 8 тысяч украинцев. В прошлом году от него умерли 3 тысячи украинских мужчин. Особенность в том, что эту онкологию можно победить, если вовремя обнаружить, поэтому следует регулярно проверяться. Диагностика – это только один анализ, который длится меньше минуты, а результаты станут известны в тот же день.

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