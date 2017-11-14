Здоровье

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Как укрепить нервную систему

Как укрепить нервную систему
Исследователи-психологи из Рочестерского университета в США пришли к выводу о том, что для здоровья нервной системы необходимо проводить хотя бы по 15 минут в день в полном одиночестве. Такая привычка, по их словам, снимает нервозность, раздражение и душевную боль.
Американские психологи утверждают, что получая возможность побыть наедине с самим собой, человек в итоге испытывает больше удовлетворенности от своего существования и лучше справляется с неприятными эмоциями. При этом не важно, занимается он чем-то в этот момент, или, наоборот, ни о чем не думает и лишь созерцает.

Исследователи провели серию экспериментов с участием 400 человек. Например, в момент волнения людей просили провести 15 минут в одиночестве, либо за разговором. Это испытание показало, что, проведя время в тишине в одиночку, они лучше успокаивались и освобождались от нервозности.

В ходе другого опыта участники в течение недели должны были по 15 минут в день проводить в одиночестве или же не делать этого. Те, кто предпочел 15-минутное одиночество, тратили эту паузу на размышления о предстоящих планах и делах, либо не делали ничего, просто разглядывая то, что их окружает и ни о чем конкретном не думая.

Этот эксперимент также показал, что пребывание наедине с самим собой предпочтительнее для здоровья. Те участники, которые отказались от «моментов одиночества», чувствовали себя гораздо менее счастливыми.

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