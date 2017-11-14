В центре Харькова появился новый мурал

Мурал на здании по улице Пушкинской, 28 под названием Die offene tür («Открытая дверь») cоздан в честь 25-й годовщины украинско-германских дипломатических отношений и 27-летия побратимских отношений между Харьковом и Нюрнбергом.



Справка

Альбрехт Дюрер (21 мая 1471 года – 6 апреля 1528 года, Нюрнберг) – немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. Признан крупнейшим европейским мастером ксилографии, поднявшим ее на уровень искусства. Первый теоретик искусства среди североевропейских художников, автор практического руководства по изобразительному и декоративно-прикладному искусству на немецком языке. Графическое наследие Дюрера, одно из крупнейших в истории европейского искусства, по объему и значению стоит в одном ряду с графикой Леонардо да Винчи и Рембрандта.

В конкурсе победили харьковские авторы и художники – Алексей Постульга, Алексей Филиппов и Денис Стадник. Открытие мурала состоялось 13 ноября. На картине изображен олень, лежащий под Древом жизни. Это животное – символ, ассоциирующийся с солнцем, восходом, чистотой, возрождением, созиданием и духовностью. Образ оленя связан с Древом из-за сходства его рогов с ветвями. Выше написаны слова немецкого художника родом из Нюрнберга Альбрехта Дюрера: «Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта».О том, что означает Die offene tür, рассказала старший преподаватель Харьковской государственной академии дизайна и искусств, координатор конкурса Дарья Хрисанфова. По ее словам, рисунок стал одним из первых символических муралов, многоуровневой росписью, которую нужно разгадать.– Мурал представляет собой миф – миф Нюрнберга и Харькова, Дюрера и харьковского рисунка. Это многоуровневая роспись, которая на каждом уровне читается как эстетика Дюрера. Двери общения между культурами всегда открыты, когда мы разговариваем, сопереживаем, творим, занимаемся очень позитивными и интересными вещами, – рассказала Дарья Хрисанфова.Дом по улице Пушкинской, 28 был выбран для картины не спроста. Ранее улица носила название Немецкой, а напротив дома №23 стояла немецкая евангелическо-лютеранская церковь – кирха. Здание в южно-германском стиле построили в 1913 году, а в 1958 году оно было разрушено.Как рассказал Генеральный консул ФРГ в Донецке (офис в Днепре) Вольфганг Мессингер, эта кирха стала свидетелем участия немцев в развитии Харькова. На улице Немецкой жили приезжие из Германии профессоры, преподаватели Харьковского университета, предприниматели.– Мурал в этом историческом месте призван напомнить следующим поколениям о творчестве Дюрера, о связи разных стран Европы, их культур, о том, что Харьков и Нюрнберг связывает дипломатическая дружба. Историческое осознание порождает стремление к строительству современной Украины, – сказал Вольфганг Мессингер.Мурал был открыт в рамках Недель Германии в Харькове, которые проходят с 10 по 24 ноября.