Экономика

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Кабмин пересмотрит пенсии украинцев с большим трудовым стажем

Кабмин пересмотрит пенсии украинцев с большим трудовым стажем
В Кабинете министров разработают механизм для повышения пенсий людям с большим трудовым стажем, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получавших низкие зарплаты.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Украины со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Реву.

"Сегодня в правительстве рассматриваются различные механизмы для увеличения уровня пенсионного обеспечения тех граждан, которые имеют значительный страховой стаж, но из-за низких зарплат получают мизерные пенсии", – сказал министр.

Рева отметил, что это люди, которые всю жизнь тяжело работали в колхозах за "трудодни", те, кто работали санитарками и фельдшерами, и другие люди, которые работали по тридцать лет и более.

"Мы обязательно обеспечим их право на достойную пенсию, и сейчас проводится активная работа в этом направлении", – пообещал министр.

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