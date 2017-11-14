Кабмин пересмотрит пенсии украинцев с большим трудовым стажем 14 ноября 2017 г. источник 0 0

В Кабинете министров разработают механизм для повышения пенсий людям с большим трудовым стажем, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получавших низкие зарплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Украины со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Реву.



"Сегодня в правительстве рассматриваются различные механизмы для увеличения уровня пенсионного обеспечения тех граждан, которые имеют значительный страховой стаж, но из-за низких зарплат получают мизерные пенсии", – сказал министр.



Рева отметил, что это люди, которые всю жизнь тяжело работали в колхозах за "трудодни", те, кто работали санитарками и фельдшерами, и другие люди, которые работали по тридцать лет и более.



"Мы обязательно обеспечим их право на достойную пенсию, и сейчас проводится активная работа в этом направлении", – пообещал министр.