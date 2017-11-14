Общество

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Что украинцы чаще всего покупают в интернете: инфографика

Что украинцы чаще всего покупают в интернете: инфографика
Чаще всего украинцы покупают в интернет-магазинах косметику и товары из персонального ухода - 42% от всех виртуальных покупок. На товары по уходу за домом и для детей приходится по 21%.
Такие данные исследования What's next in e-commerce, которое провели аналитики Nielsen Ukraine.

На последнем месте среди интернет-закупок – продукты питания.

"Покупка в Интернете свежих продуктов - явление настолько редкое, что, как показывают данные опроса потребителей в 2016 году, всего 11% в мире сказали, что покупают онлайн свежие продукты питания", - говорится в сообщении.



«Мы знаем, что продуктовая корзина - это священный Грааль для ритейлеров. Это означает, что если потребитель определился с ритейлером, у которого покупает, он продолжит покупать именно у него. А тот ритейлер, у кого продуктовые категории появятся в онлайн-магазине, только извлечет пользу для себя из потребительской лояльности, доверия и персонального выбора. Трансформации на пользу онлайн-покупок пока мы наблюдаем только в некоторых непродуктовых категориях, как в мире, так и в Украине», - комментирует директор по работе с розничными сетями Nielsen в Украине Юрий Лищук.

В украинскую виртуальную корзину продукты питания попадают минимально: 6% опрошенных сказали, что в Интернете покупают упакованные продукты питания и 4% - свежие продукты. Для сравнения, только в Великобритании и Южной Корее доля потребителей, которые покупают свежие продукты онлайн самая высокая в списке 64 стран, где проводилось исследование, - 37%, что показывает большой потенциал для ритейла в других странах.

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