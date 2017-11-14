Происшествия

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В Харьковской области за три часа рецидивист изнасиловал двух женщин

В Харьковской области за три часа рецидивист изнасиловал двух женщин
У одной из жертв насильник отобрал мобильный телефон, другой, чтобы не сопротивлялась, порезал ножом руки и лицо.
Сотрудники полиции Изюмского района задержали злоумышленника прямо на месте совершения тяжкого преступления.

В Изюмский отдел полиции 9 ноября поступило сообщение от 21-летней местной жительницы. Она рассказала, что вечером на центральной площади города к ней подошел неизвестный, приставил нож к горлу и приказал идти в направлении гаражей. Там неизвестный ее изнасиловал, забрал мобильный телефон и сбежал, сообщили в ГУ Нацполии в Харьковской области. Через несколько часов, около 23.30, в полицию позвонили граждане и рассказали о криках в районе железнодорожного вокзала. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции Изюмского отдела в составе инспекторов Игоря Ткаченко и Валентина Лобушко.

– По указанному адресу мы никого не обнаружили, поэтому решили осмотреть окружающую территорию, – рассказывает Игорь Ткаченко. – Через несколько минут нашли на остановке общественного транспорта брошенную женскую сумочку и продолжили обследование. Между посадкой и гаражами увидели обнаженного мужчину с женщиной. На ее лице была кровь. Злоумышленник был задержан и доставлен в местный отдел полиции.

По словам 37-летней женщины, она шла по пешеходному мосту в районе железнодорожного рынка. Неожиданно сзади напал неизвестный мужчина, приставил к горлу нож и повел на пустырь. Женщина пыталась сопротивляться, но злоумышленник несколько раз ударил ее ножом по рукам и лицу, а потом начал насиловать. Пострадавшая была в шоке, когда рассказывала об этом полицейским. Она призналась, что даже не ожидала, что кто-то придет ей на помощь...

По словам заместителя начальника ГУ НП в Харьковской области - начальника уголовной полиции Вячеслава Давиденко, в кармане куртки задержанного мужчины полицейские нашли телефон 21-летней девушки, которую он изнасиловал первой. Обе женщины узнали насильника.

Как стало известно в ходе следствия, 37-летний мужчина уже неоднократно судим, в том числе за изнасилование, хулиганство, имущественные преступления и нанесения телесных повреждений.

Следователем открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанному вручили уведомление о подозрении. Изюмский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное насильнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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